Политзаключённые, которых судят / spring96.org​

Уголовное дело рассматривает суд Ленинского района (судья —). 5 июля прокурорзапросил для протестующих от пяти до девяти лет колонии,лишенный аккредитации spring96.org.

По статьям "Подготовка к преступлению" и "Массовые беспорядки" проходят 23-летний, 37-летнийи 31-летний. Им прокурор запросил по 5 лет колонии усиленного режима. По 8 лет колонии грозит 40-летнему, 33-летнему, 23-летнему, 26-летнему, 48-летнему, 20-летнему. Девять лет прокурор запросил для 38-летнегоЕврорадио.