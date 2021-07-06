Мировые цены на нефть достигли рекордного уровня осени 2018 года





пишет Sputnik. Стоимость нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 30 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов,Sputnik.





По состоянию на начало восьмого вечера, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI – до 76,2 доллара за баррель.





В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в делегациях альянса, в итоге ОПЕК+ отменил свою встречу и пока не определился с новой датой переговоров. Таким образом, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.