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Срок задержания журналиста "Трибуны" и футболиста "Крумкачоў" Александра Ивулина продлен до 12 июля
Источник материала: Партизан
Срок задержания журналиста Александра Ивулина продлен до 12 июля, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на спортивное издание в понедельник.
"Ивулин подозревается по 342-й статье УК РБ. В следующий понедельник ему будет или предъявлено обвинение и определена мера пресечения, или он будет освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее,
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Срок задержания журналиста Александра Ивулина продлен до 12 июля, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на спортивное издание в понедельник.
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