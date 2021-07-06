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Прокуратура возбудила уголовное дело на менеджеров ОАО « Белшина» из-за дебиторской задолженности

06.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Могилевской области проверила ОАО «Белшина». По итогам, сообщают в пресс-службе ведомства, обнаружены факты служебной халатности.



Проверка показала, что в 2015-2020 годах из-за небрежного отношения должностных лиц к своим обязанностям на предприятии образовалась внушительная просроченная внешняя дебиторская задолженность. Ее сумма превысила 900 тыс. рублей.

По мнению прокуратуры, пишет Office Life, госпредприятию причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 428 УК за служебную халатность.

Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.
 
 
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Прокуратура Могилевской области проверила ОАО «Белшина». По итогам, сообщают в пресс-службе ведомства, обнаружены факты служебной халатности.
 
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