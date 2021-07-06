|
Прокуратура возбудила уголовное дело на менеджеров ОАО « Белшина» из-за дебиторской задолженности
Источник материала: Партизан
Прокуратура Могилевской области проверила ОАО «Белшина». По итогам, сообщают в пресс-службе ведомства, обнаружены факты служебной халатности.
Проверка показала, что в 2015-2020 годах из-за небрежного отношения должностных лиц к своим обязанностям на предприятии образовалась внушительная просроченная внешняя дебиторская задолженность. Ее сумма превысила 900 тыс. рублей.
По мнению прокуратуры,
Уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Могилевской области проверила ОАО «Белшина». По итогам, сообщают в пресс-службе ведомства, обнаружены факты служебной халатности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)