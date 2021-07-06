Ирина Бовенко: «Европейские экскурсионные программы потеряны для нас на неопределенный срок!»









пишет toursoyuz.by, разработал массу всевозможных комбинированных программ, внес огромный вклад в становление белорусского турбизнеса. Такие программы всегда были очень популярны в Беларуси, и туроператор «Бел-Ориентир» за свою более чем 30-летнюю историю смог добиться прекрасной репутации,toursoyuz.by, разработал массу всевозможных комбинированных программ, внес огромный вклад в становление белорусского турбизнеса.





Что сейчас произошло с этим сегментом отечественного туризма? Как выживают такие фирмы, как «Бел-Ориентир», и есть ли перспектива у белорусских «автобусников» — об этом наш серьезный разговор с главой туроператора «Бел-Ориентир» Ириной Бовенко.





— Ирина Петровна, давайте вспомним, как ваша фирма пережила 2020 год?





— Последние группы туристов были в марте 2020 года, но все благополучно вернулись. Конечно, случился некоторый переполох, потому что, выезжая, люди не знали, что придется срочно возвращаться, потому что границы спешно закроются. Но вот, собственно, на этом периоде данный сегмент туризма и закончился. Автобусные туры в Европу пока прекратили свое существование. Слава Богу, судов у нашей компании не было. Большинство клиентов адекватно восприняли ситуацию. Но были и такие туристы, которые повели себя, я бы сказала, вероломно. Хотя ведь очевидно, что турфирмы никак не виноваты в том форс-мажоре, который охватил отрасль.





— Как вы перестроили свою деятельность?





— Мы пытались перестроиться. Но вот сейчас понимаем, что попытки наши обречены на неуспех в плане финансов. «Бел-Ориентир» разработал отличные программы по Беларуси – их можно назвать развлекательно-увеселительно-информационными. Они отличаются от тех, что уже есть на рынке, и мы рассчитывали, что будем на них зарабатывать.





Отзывы на нашу экскурсионку по Беларуси действительно хвалебные. Но для нас эта попытка найти внутренний вектор обернулась пониманием, что это безрезультатно с точки зрения бизнеса. Группы, в целом, тяжело собрать, но мы не ожидали, что белорусские туристы, к примеру, могут просто не явиться к отъезду по уже купленным турам. А потом такие клиенты просят сделать 100%-ный возврат. В результате, автобус вместо 20-ти везет 10 туристов. Программа шикарная, туристы довольны, но мы в минусах. В итоге, понимаешь, что делать бизнес на внутреннем туризме практически невозможно.





— Что удалось сохранить и что потеряли в этот кризис?





— Коллектив удалось сохранить. Пришлось отказаться от офиса, который арендовали на протяжении более чем 30 лет. Впрочем, арендой в буквальном смысле это было трудно назвать. Мы фактически построили наш офис на базе технического этажа. Вложили свои средства, и 30 лет платили аренду, несмотря на то, что все – от кирпича до последней доски – там было приобретено за наши средства.





Когда случилась пандемия и мы попросили у собственника – исполкома – хотя бы понизить коэффициент (он был очень высокий – 3), нам было отказано на основании того, что «нет причин для понижения арендной платы». Нам пришлось съехать из офиса, который мы построили и за который платили 30 лет! Это, конечно, очень обидно. Сейчас мы ютимся в нашем небольшом собственном офисе, работая «вахтовым методом».





Были определенные надежды на этот год. Думали, что, если не Европа, так, по крайней мере, Россия будет доступна нашим туристам в плане автобусных путешествий.





С этой целью разработали ряд эксклюзивных экскурсионных программ – Золотое кольцо в вариантах, Питер и другие. Придумали программы по типу наших же маршрутов, которые разрабатывали для Европы, — на Кавказ (с экскурсионной частью) и отдыхом на Черном море. Программы были очень интересные, но эту тему пришлось закрыть, поскольку наземным путем и в Россию мы попасть не можем.





Всю зиму мы готовили эту тему, нашли очень хорошие гостиницы, продумали все маршруты до нюансов, все просчитали, чтобы сохранить нашу экскурсионную специализацию, но с поворотом на Россию. Рассчитывали, что хотя бы к концу лета или началу осени границы откроются и что-то изменится. Но, как мы теперь понимаем, ни о каком открытии, по крайней мере – до конца года, речи не идет.





— На что жить?





— Немножко удается зарабатывать как агент на продаже тех немногих авианаправлений, которые открыты для туристов. Начали работать с Грузией как оператор. На какие-то направления пытаемся отправлять через Стамбул, но это очень сложно.





Невозможно не заметить, что белорусский турбизнес оказался в руинах. Тут я не могу не вспомнить про злосчастный Закон «О туризме», которым хотели придавить отрасль. Я смотрела трансляцию, когда в парламенте шло первое чтение законопроекта, и один депутат ратовал за принятие закона. Так вот, закон уже не нужен! Белорусский рынок раздавлен и без закона!





Турбизнес оставили без поддержки – один на один с такой глобальной проблемой, как пандемия. Я даже не хочу приводить в пример Европу, где в различных странах государства всесторонне поддержали туристическую отрасль в период пандемии. Но даже в России поддержка оказалась ощутимой. И сейчас там есть программы кешбека, которые способствуют развитию внутреннего туризма, принимаются другие меры поддержки, государство подставляет плечо. Так и должно быть. Ведь мы платили налоги, создавали рабочие места, вносили свой вклад в экономику.





— Как профессионал, который специализируется на европейских направлениях, что вы думаете о том, как будет развиваться ситуации с поездками в эти страны?





— Думаю, что Европа для нас потеряна на неопределенное время. Конечно, очень жалко профессионалов турбизнеса, которых очень много в Беларуси. Я сейчас хочу сказать о нашем коллективе. Это профессионалы, многие работали несколько десятков лет, отлично знают продукт, имеют авторские туры. И теперь весь этот опыт, все эти наработки будут потеряны. Многие наши сотрудники – гиды, менеджеры – это гордость белорусского туризма.





— Перспектива?





— Сложная. Не вижу в этих обстоятельствах вариантов для прорыва. Хотя я оптимист, но здесь приходится смотреть на тенденции реально. Клиентов все меньше, условия для работы все хуже и поле деятельности сужается. Я бы все-таки рекомендовала белорусским гражданам путешествовать, пока это, в принципе, возможно. Путешествия приносят радость – неважно, это будет Турция, Грузия или Беларусь. Новые впечатления, знакомство с достопримечательностями, встреча с природой, заряд бодрости – все это дарит туризм! Не отказывайтесь от такого удовольствия!





— Спасибо за беседу! Удачи!







