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«В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий», — добавил чиновник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси растет употребления алкоголя в возрастной категории 15+ Но уменьшилось число алкозависимых, состоящих на диспансерном учете.

По словам чиновника, по статистическим данным в 2020 году в категории 15+ зафиксировано 10,8 литров алкоголя на человека.При этомподчеркнул, что среди молодежи (от 14 до 31 года) употребление алкоголя снизилось. Также уменьшилось число алкозависимых, состоящих на диспансерном учете.