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В Беларуси растет употребления алкоголя в возрастной категории 15+
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По словам чиновника, по статистическим данным в 2020 году в категории 15+ зафиксировано 10,8 литров алкоголя на человека.
При этом Дмитрий Пиневич подчеркнул, что среди молодежи (от 14 до 31 года) употребление алкоголя снизилось. Также уменьшилось число алкозависимых, состоящих на диспансерном учете.
«В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий», — добавил чиновник.
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Но уменьшилось число алкозависимых, состоящих на диспансерном учете.
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