ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 6 июля: что нельзя делать за день до Ивана Купала

06.07.2021 09:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 6 июля: что нельзя делать за день до Ивана Купала
Коллаж: РБК-Украина
6 июля православные чтят память святой мученицы Агриппины Римской. Также это канун праздника Ивана Купала.

Обо всех приметах и запретах читайте ниже в нашем материале.

Еще наши предки верили, что в этот день можно собирать целебные травы и растения – средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.

Агриппина (Аграфена Купальница) была родом из знатной римской семьи. Познав в юности таинство крещения, она решила посвятить себя служению Иисусу Христу. С приходом на трон Валериана в Римской империи начались гонения на христиан. Не избежала этой участи и Агриппина. Ее предали императорскому суду, жестоко пытали, заставляли отречься от Христа. Однако девушка была тверда в своей вере. В награду за стойкость Бог послал ей избавление: ангел освободил девушку от уз, но от перенесенных пыток она все же вскоре скончалась.

У славянских народов этот день имел особое значение, так как предварял один из главных летних праздников – Ивана Купалу. Купальницей святую прозвали за то, что вечером ее дня начинались купания.


Что нельзя делать 6 июля


Не тратьте сегодня силы на споры и ссоры.

Не стригите волосы – иначе будет плохой урожай.

Не надевайте черные головные уборы – может привести к трагедии в семье.

Что можно делать 6 июля


На Горпину Купальницу, 6 июля, проводят интересный обряд. Вечером девушки должны собраться с подругами и толочь в ступе ячмень, из которого потом сварят кашу. Считается, что это блюдо является очень полезным для женского здоровья. В этот день также следует хорошо попариться в бане, чтобы оставаться здоровым в течение года.

Также считается, что 6 июля можно поставить на порог дома крапиву, чертополох и зверобой. По поверью, эти травы отпугивают нечистую силу.

Народные приметы на 6 июля


Соловей не поет – скоро урожай ячменя можно будет собрать.

Если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соловей не поет – скоро урожай ячменя можно будет собрать.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Строить будут в основном белорусы». Арабский инвестор комплекса «Северный берег» рассказал, почему выбрал Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by