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В Гродненском районе сожители не поделили телевизор – мужчина поджег женщину

06.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 1 июля жители деревни Горница поссорились из-за того, что не смогли решить, какой канал посмотреть по телевизору. В итоге мужчина поджег свою сожительницу.




– Тем вечером 60-летний сельчанин смотрел телевизор вместе со своей 68-летней сожительницей. Пара не смогла определиться, что выбрать для просмотра. Дама настаивала на программе "Жить здорово", а ее избранник предложил остановиться на "Звездных войнах". Конфликт накалился: в ход пошел огонь. В порыве злости мужчина схватил аэрозоль, нажал на кнопку клапана, поднес зажигалку и направил огонь на даму. Женщина сумела увернуться, огонь повредил только ее одежду, – прокомментировал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. 

Сельчанка испугалась и убежала к соседке. Оттуда она позвонила в милицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело. Известно, что фигурант уже был судим. 
 
 
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Вечером 1 июля жители деревни Горница поссорились из-за того, что не смогли решить, какой канал посмотреть по телевизору. В итоге мужчина поджег свою сожительницу.
 
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