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Роналду возглавляет рейтинг лучших игроков Евро-2020 по статистике УЕФА

06.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба УЕФА представила рейтинг лучших игроков проходящего чемпионата Европы. При составлении списка использовался сложный алгоритм начисления баллов за различные действия на поле, пишет sportbox.ru.




Возглавил рейтинг капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. На второй строчке значится Патрик Шик (Чехия). Замкнул первую тройку Йоаким Мехле (Дания).

Топ-10 лучших игроков Евро-2020 по статистике УЕФА:


1. Криштиану Роналду (Португалия)

2. Патрик Шик (Чехия)

3.Йоаким Мехле (Дания)

4. Марко Верратти (Италия)

5. Андрей Ярмоленко (Украина)

6. Робин Гозенс (Германия)

7. Стивен Цубер (Швейцария)

8. Николай Матвиенко (Украина)

9. Рахим Стерлинг (Англия)

10. Джердан Шакири (Швейцария).
 
 
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Пресс-служба УЕФА представила рейтинг лучших игроков проходящего чемпионата Европы. При составлении списка использовался сложный алгоритм начисления баллов за...
 
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