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Надежда Мелешко: метастазы вернулись. Снова в печень. Вердикт доктора: операция больше не нужна, нет смысла...

06.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Надежда Мелешко, жена бывшего нападающего сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, сообщила о том, что у нее вновь появились метастазы.

Надежда Мелешко: метастазы вернулись. Снова в печень. Вердикт доктора: операция больше не нужна, нет смысла...
Удар в спину. Прошло всего два месяца с тяжелой операции, где мне убирали семь метастаз на печени...
Всю мою непростую историю борьбы с раком молочной железы читайте по хештегу #история_нм. Не люблю писать на тему болезни, но знаю, что вы ждете и переживаете, что кого-то мой путь поддержит и даст нужную информацию. Многим людям моя история напоминает о том, как хрупка наша жизнь, как важно ее ценить и благодарить за все.
Несколько дней назад я снова прошла обследование КТ и результаты повергли меня в шок. Я не могла говорить и дышать, не могла поверить...

Метастазы вернулись. Снова в печень. Вердикт доктора: операция больше не нужна, нет смысла...

Почему меня так глубоко шокировал этот поворот? Во-первых, мои анализы просто отличные: онкомаркеры 22 — очень низкие, печеночные пробы — отличные! Ну как так? Также в сторис (хайлайты "Рецидив") я рассказывала о том, что благодаря новым таблеткам у меня прошли метастазы на груди, которые я приняла за обычные прыщики. Я молчала о них, терпеливо ждала и лечила, веря в лучшее. И они прошли, растаяли за месяц (фото тоже есть в сохраненных сторис). Моя вера в олапариб была непоколебима!

Я знаю, что препарат работает год, два, а потом организм привыкает и нужно искать новое решение, но ведь наука не стоит на месте, обязательно что-то придумают...

Я не хочу думать о плохом. Не хочу и не буду. Уговорила своего доктора на новое КТ через два, а не через три месяца...

Врачи считают, что химия тоже не поможет, вся надежда, что заработает олапариб. Так не подведите меня, чудо-таблетки!

Мне еще столько нужно успеть в этом мире.

Видеть, как растут мои дети, каждое утро видеть улыбку Димы и восхищаться его фирменными завтраками, петь песни во весь голос во время наших автомобильных путешествий. Наслаждаться каждым закатом и каждым рассветом. Вернуться домой и обнять Зосю. Провести выпускной для моих первых и вторых мелешек. А потом еще один. И еще! Третий поток СММ ждут уже несколько тысяч человек, и я не собираюсь их подводить. Я знаю точно, что нужна этому миру и он не отпустит меня.

Я верю, что все будет хорошо! В конце концов, это главное, что у меня есть. Ваша поддержка и моя вера, — написала Мелешко в своем Instagram.
 
 
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Надежда Мелешко, жена бывшего нападающего сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, сообщила о том, что у нее вновь появились метастазы.
 
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