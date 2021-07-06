Сборную России по футболу может возглавить Йоахим Лев

Экс-наставник сборной Германии входит в тройку иностранцев, входящих в шорт-лист потенциальных тренеров российской команды, сообщает championat.com.

Лев заявил о намерении покинуть сборную Германии после Евро-2020. Йоахим возглавляет бундестим с 2006 года. Под его руководством команда Германии выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций,"Прессбол".