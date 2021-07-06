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Адвокат Виктора Бабарико объяснил, почему в отношении него начали дисциплинарное производство

06.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претензии к Дмитрию Лаевскому возникли из-за прений на суде по «делу Белгазпромбанка».


Дмитрий Лаевский

«Выступая в судебных прениях, я попросил оправдать людей, чье вынужденное согласие с обвинением используется для незаконного уголовного преследования Виктора Бабарико. Я возразил против позиций этих обвиняемых, указал на наличие у них мотивов для самооговора, обосновал отсутствие преступления в действиях этих обвиняемых и попросил их оправдать (а их защитники с этим не согласны)», – пишет защитник Бабарико в своем телеграм-канале. 

Слова Лаевского интерпретировали как «высказывания в отношении обвинения других лиц, противоречащие их позиции и позиции их защитников», пишет blizko.by 

«А мои аргументы о невиновности тех обвиняемых и оспаривание доводов, озвученных их защитниками, расценили как «оценку позиции и работы других адвокатов в присутствии их клиентов», – отмечает Дмитрий Лааевский.
 
«На фоне моих аргументов о невиновности сотрудников банка признания ими вины выглядят настолько сомнительно, что потребовалось начать непроцессуальным путем устранение меня из защиты еще до конца процесса, то это лишь еще одно свидетельство невиновности Виктора Бабарико.
 
Теперь ему грозит лишение адвокатского статуса.
 
 
 
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Претензии к Дмитрию Лаевскому возникли из-за прений на суде по «делу Белгазпромбанка».
 
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