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Безработные с 6 июля могут сделать прививку от коронавируса в управлении по труду Мингорисполкома
06.07.2021 09:43 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Дополнительный пункт вакцинации от Covid-19 заработает с 6 июля в Минске,
Дополнительный пункт вакцинации открыт как для сотрудников управления, так и для многочисленных посетителей - безработных, которые часто самостоятельно не идут в поликлиники.
Специалисты будут принимать желающих вакцинироваться по вторникам с 10 утра до 14 часов по адресу ул. Берестянская, 20.
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Дополнительный пункт вакцинации от Covid-19 заработает с 6 июля в Минске, сообщает Мингорисполком. Он откроется в управлении занятости населения комитета по...
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