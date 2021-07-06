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Безработные с 6 июля могут сделать прививку от коронавируса в управлении по труду Мингорисполкома

06.07.2021 09:43 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Дополнительный пункт вакцинации от Covid-19 заработает с 6 июля в Минске, сообщает Мингорисполком. Он откроется в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. 

Дополнительный пункт вакцинации открыт как для сотрудников управления, так и для многочисленных посетителей - безработных, которые часто самостоятельно не идут в поликлиники. 

Специалисты будут принимать желающих вакцинироваться по вторникам с 10 утра до 14 часов по адресу ул. Берестянская, 20.



 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительный пункт вакцинации от Covid-19 заработает с 6 июля в Минске, сообщает Мингорисполком. Он откроется в управлении занятости населения комитета по...
 
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