Срок содержания под стражей Александра Ивулина продлен до 12 июля

Источник материала: Смартпресс

Срок задержания журналиста “Трибуны”, автора Youtube-канала “ЧестнОК” и футболиста “Крумкачоў” Александра Ивулина продлен до 12 июля, сообщается в телеграмм-канале “Трибуны”.

Тогда ему будет или предъявлено обвинение и определена мера пресечения, или он будет освобожден из-под стражи.

Ивулин проходит подозреваемым по 342-й статье УК Беларуси - это организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Напомним, Александра Ивулина задержали вместе с журналистом Ярославом Писаренко 3 июня в квартире якобы за запрещенную символику. Ему дали 30 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 3 июля.