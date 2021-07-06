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Срок содержания под стражей Александра Ивулина продлен до 12 июля

06.07.2021 09:43 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Срок задержания журналиста “Трибуны”, автора Youtube-канала “ЧестнОК” и футболиста “Крумкачоў” Александра Ивулина продлен до 12 июля, сообщается в телеграмм-канале “Трибуны”. 

Тогда ему будет или предъявлено обвинение и определена мера пресечения, или он будет освобожден из-под стражи.  

Ивулин проходит подозреваемым по 342-й статье УК Беларуси - это организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Напомним, Александра Ивулина задержали вместе с журналистом Ярославом Писаренко 3 июня в квартире якобы за запрещенную символику. Ему дали 30 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 3 июля.

 
 
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Срок задержания журналиста “Трибуны”, автора Youtube-канала “ЧестнОК” и футболиста “Крумкачоў” Александра Ивулина продлен до 12 июля, сообщается в...
 
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