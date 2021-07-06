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Депутат Татьяна Рунец проведёт личный приём граждан в Минске

06.07.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У граждан Беларуси, как и прежде, есть возможность обратиться за помощью к чиновникам с самыми разными жизненными ситуациями. Сенаторы ежемесячно рассматривают обращения белорусов. Как раз 6 июля выслушать людей готова Татьяна Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Татьяна Рунец проведёт личный приём граждан в Минске

Этот прием намереваются посвятить экономическим и финансовым вопросам, ведь депутат в Совете Республики возглавляет соответствующую комиссию. Встреча пройдет с 10:00 до 13:00 в Оперативно-аналитическом центре при Президенте по адресу: Кирова, 49. Всю дополнительную информацию можно получить по номеру телефона на экране.

Зачастую тематика проблем, с которыми обращаются люди, довольно широкого диапазона. Для удобства граждан представители власти лично посещают различные регионы с целью ответить на волнующие вопросы.

Депутат Татьяна Рунец проведёт личный приём граждан в Минске

6 июля у жителей Брагинского района такая возможность тоже есть. Можно задать вопрос первому заместителю главы Администрации Президента. Уже в 12:00 Максим Рыженков будет решать проблемы в местном райисполкоме. Подобные встречи с представителями власти будут проходить весь месяц. Обещают, что ни одно обращение без внимания не останется.

 
 
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Новости Беларуси. У граждан Беларуси, как и прежде, есть возможность обратиться за помощью к чиновникам с самыми разными жизненными ситуациями. Сенаторы...
 
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