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Военные провели день открытых дверей «Служу отечеству!»
Источник материала: ОНТ
Настоящий праздник устроили в Гомеле военные! Здесь прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств «Служу Отечеству!».
Плац-концерт роты почетного караула, выставка стрелкового оружия, военной и спецтехники, а также показательные выступления десантников.
Шоу, как и рассчитывали организаторы, больше всего понравилось молодежи.
Не обошлось без угощения – полевая кухня работала не переставая. У желающих была возможность примерить обмундирование и почувствовать на себе полную армейскую выкладку.
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Настоящий праздник устроили в Гомеле военные! Здесь прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств «Служу Отечеству!». Плац-концерт роты...
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