Военные провели день открытых дверей «Служу отечеству!»

Источник материала: ОНТ

Настоящий праздник устроили в Гомеле военные! Здесь прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств «Служу Отечеству!».

Плац-концерт роты почетного караула, выставка стрелкового оружия, военной и спецтехники, а также показательные выступления десантников.

Шоу, как и рассчитывали организаторы, больше всего понравилось молодежи.

Не обошлось без угощения – полевая кухня работала не переставая. У желающих была возможность примерить обмундирование и почувствовать на себе полную армейскую выкладку.

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