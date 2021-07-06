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Военные провели день открытых дверей «Служу отечеству!»

06.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные провели день открытых дверей «Служу отечеству!»

Настоящий праздник устроили в Гомеле военные! Здесь прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств «Служу Отечеству!».

Плац-концерт роты почетного караула, выставка стрелкового оружия, военной и спецтехники, а также показательные выступления десантников.

Шоу, как и рассчитывали организаторы, больше всего понравилось молодежи.

Не обошлось без угощения – полевая кухня работала не переставая. У желающих была возможность примерить обмундирование и почувствовать на себе полную армейскую выкладку.

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Теги: Гомель
 
 
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Настоящий праздник устроили в Гомеле военные! Здесь прошел День открытых дверей Вооруженных Сил и других силовых ведомств «Служу Отечеству!». Плац-концерт роты...
 
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