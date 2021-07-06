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Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проводит выездной прием граждан

06.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проводит выездной прием граждан

Продолжается практика выездных приемов. Сегодня обратиться с вопросами можно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову.

Он выслушает людей в Брагинском районе.

Ожидается, что в центре внимания будут социальные вопросы и работа предприятий района.

Также Максим Рыженков пообщается с коллективами и примет всех желающих в здании районной администрации в 11:00.

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Продолжается практика выездных приемов. Сегодня обратиться с вопросами можно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. Он...
 
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