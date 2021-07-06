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Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проводит выездной прием граждан
Источник материала: ОНТ
Продолжается практика выездных приемов. Сегодня обратиться с вопросами можно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову.
Он выслушает людей в Брагинском районе.
Ожидается, что в центре внимания будут социальные вопросы и работа предприятий района.
Также Максим Рыженков пообщается с коллективами и примет всех желающих в здании районной администрации в 11:00.
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Продолжается практика выездных приемов. Сегодня обратиться с вопросами можно к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. Он...
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