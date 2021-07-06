На Камчатке пропал самолет Ан-26. На его борту – 28 человек

Источник материала: ОНТ

На Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, передает ТАСС.

Связь с Ан-26 была потеряна перед манёвром при заходе на посадку Это произошло в 9 км от запланированного места приземления, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

По предварительным данным, на борту было 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира. В самолете была глава Паланы Ольга Мохирева.

Ведутся поисково-спасательные работы.

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