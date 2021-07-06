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Из-за угольных электростанций Польшу признали одной из самых неэкологичных стран в ЕС
Источник материала: ОНТ
Самые «грязные» в Европе. Из-за угольных электростанций Польшу признали одной из наиболее неэкологичных стран в ЕС.
При этом в стране еще с 80-х годов не могут достроить атомную электростанцию.
Ее проект остался Польше в наследство от Советского Союза. Но стройку забросили сначала из-за Чернобыльской аварии, затем соседняя Германия увидела в ней угрозу экологии.
В итоге, игнорируя призывы Брюсселя перейти на зеленую энергетику, Варшава продолжает жечь уголь, загрязнять воздух Европы и безуспешно пытается сократить зависимость от российского газа.
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Самые «грязные» в Европе. Из-за угольных электростанций Польшу признали одной из наиболее неэкологичных стран в ЕС. При этом в стране еще с 80-х годов не могут...
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