Из-за угольных электростанций Польшу признали одной из самых неэкологичных стран в ЕС

Источник материала: ОНТ

Самые «грязные» в Европе. Из-за угольных электростанций Польшу признали одной из наиболее неэкологичных стран в ЕС.

При этом в стране еще с 80-х годов не могут достроить атомную электростанцию.

Ее проект остался Польше в наследство от Советского Союза. Но стройку забросили сначала из-за Чернобыльской аварии, затем соседняя Германия увидела в ней угрозу экологии.

В итоге, игнорируя призывы Брюсселя перейти на зеленую энергетику, Варшава продолжает жечь уголь, загрязнять воздух Европы и безуспешно пытается сократить зависимость от российского газа.

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