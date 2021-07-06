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Предпоследний этап ЦТ: абитуриенты сдают географию

06.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предпоследний этап ЦТ: абитуриенты сдают географию

Вступительная кампания приближается к финишу! Сегодня предпоследний этап Централизованного тестирования: абитуриенты сдают географию.

Впереди только Всемирная история – знания по предмету проверят послезавтра.

А уже 16 июля можно будет получить заветные сертификаты.

Напомним, возможность пересдать тесты, которые не удалось пройти вовремя по уважительным причинам есть до 9 июля.

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Вступительная кампания приближается к финишу! Сегодня предпоследний этап Централизованного тестирования: абитуриенты сдают географию. Впереди только Всемирная...
 
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