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Предпоследний этап ЦТ: абитуриенты сдают географию
Источник материала: ОНТ
Вступительная кампания приближается к финишу! Сегодня предпоследний этап Централизованного тестирования: абитуриенты сдают географию.
Впереди только Всемирная история – знания по предмету проверят послезавтра.
А уже 16 июля можно будет получить заветные сертификаты.
Напомним, возможность пересдать тесты, которые не удалось пройти вовремя по уважительным причинам есть до 9 июля.
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Вступительная кампания приближается к финишу! Сегодня предпоследний этап Централизованного тестирования: абитуриенты сдают географию. Впереди только Всемирная...
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