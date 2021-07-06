Предпоследний этап ЦТ: абитуриенты сдают географию

Источник материала: ОНТ

Вступительная кампания приближается к финишу! Сегодня предпоследний этап Централизованного тестирования: абитуриенты сдают географию.

Впереди только Всемирная история – знания по предмету проверят послезавтра.

А уже 16 июля можно будет получить заветные сертификаты.

Напомним, возможность пересдать тесты, которые не удалось пройти вовремя по уважительным причинам есть до 9 июля.

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