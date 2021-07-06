ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Боевики движения «Талибан» захватывают новые территории

06.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Боевики движения «Талибан» захватывают новые территории

Талибы продолжают наступать. Боевики движения захватывают новые районы в Афганистане: под их контроль перешел город Панджвай в южной провинции Кандагар.

Местным жителям приходится бежать и оставлять дома и имущество.

Талибан контролирует уже около трети территории страны. Официальный Кабул опровергает масштабы, но признает факт захвата территорий.

Бои идут сразу в нескольких провинциях. Афганские военные неоднократно были вынуждены отступать на территорию Таджикистана, где уже готовятся отражать атаки боевиков и проводят мобилизацию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Талибы продолжают наступать. Боевики движения захватывают новые районы в Афганистане: под их контроль перешел город Панджвай в южной провинции Кандагар. Местным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Турэцкія спэцслужбы выкралі з-за мяжы больш як 100 апанэнтаў рэжыму. З Кіргізстану даставілі кіраўніка сеткі ліцэяў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by