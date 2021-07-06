Боевики движения «Талибан» захватывают новые территории

Источник материала: ОНТ

Талибы продолжают наступать. Боевики движения захватывают новые районы в Афганистане: под их контроль перешел город Панджвай в южной провинции Кандагар.

Местным жителям приходится бежать и оставлять дома и имущество.

Талибан контролирует уже около трети территории страны. Официальный Кабул опровергает масштабы, но признает факт захвата территорий.

Бои идут сразу в нескольких провинциях. Афганские военные неоднократно были вынуждены отступать на территорию Таджикистана, где уже готовятся отражать атаки боевиков и проводят мобилизацию.

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