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Боевики движения «Талибан» захватывают новые территории
Источник материала: ОНТ
Талибы продолжают наступать. Боевики движения захватывают новые районы в Афганистане: под их контроль перешел город Панджвай в южной провинции Кандагар.
Местным жителям приходится бежать и оставлять дома и имущество.
Талибан контролирует уже около трети территории страны. Официальный Кабул опровергает масштабы, но признает факт захвата территорий.
Бои идут сразу в нескольких провинциях. Афганские военные неоднократно были вынуждены отступать на территорию Таджикистана, где уже готовятся отражать атаки боевиков и проводят мобилизацию.
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Талибы продолжают наступать. Боевики движения захватывают новые районы в Афганистане: под их контроль перешел город Панджвай в южной провинции Кандагар. Местным...
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