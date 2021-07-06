Чем может быть опасен уличный квас в бочках? Обратите внимание на эти факты!

Источник материала: ОНТ

Во времена СССР ходил слух, что если бочка желтого цвета, то внутри нее в квасе плавают огромные червяки. А чтобы сохранить свежесть, вовнутрь кладут здоровых жаб. И до сих пор эта легенда гуляет по улицам городов, хоть таких бочек уже почти не осталось. И каждое лето люди разделяются на три лагеря: кто-то с удовольствием покупает такой квас, кто-то наоборот обходит его стороной, а другие иногда пьют, но все равно боятся. Но на самом ли деле водятся черви с жабами в современных бочках с квасом? И какие еще мифы по поводу уличного кваса существуют?

Миф №1. В бочках могут находиться опасные бактерии, поэтому стоит выбирать бутилированный квас



Фото: medsovet.info

К сожалению, раньше этот миф относительно являлся правдой. Ведь в СССР в тех самых желтых бочках не проводили такую глубокую обработку, как сейчас, поэтому бывало такое, что внутри заводились кишечные палочки. Однако теперь существуют новые технологии, например, кеги и различные охладители с кранами.

Сегодня квас разливается в тару из одной емкости. Кеги могу быть одноразовые и многоразовые пластиковые либо металлические. Пластик удобен именно тем, что он может быть отправлен далеко вне зависимости от нахождения завода.

Любую металлическую поверхность также обеззараживают и чистят. Поэтому никаких бактерий или других форм жизни вы там не обнаружите. Обработка обычно составляет несколько этапов: пар, кислота, щелочь, а также продувание углекислым газом. После такой дезинфекции можете быть уверены, что никаких бактерий не будет.

Миф №2. Квас – это живой продукт и без холодильников портится



Фото: nurli.ru

Некоторые люди существенно путают разные виды напитка: домашнего и промышленного. Ведь они различаются не только технологиями приготовления, но и составом. До сих пор, конечно, существуют малые производства, где хлебные сухари сбраживают, получая квас. Но такой продукт вы сможете получить в достаточно скромном объеме и только в бутылке. А вот для промышленного производства используется квасное сусло – это специальная смесь ржаной муки вместе с солодом. Обычно для завода используется концентрат, а в дальнейшем его уже разбавляют водой и проваривают. Когда уже полученную смесь проварили, ее смешивают с остальными ингредиентами и оставляют бродить. Через несколько этапов его могут отправить пастеризовать. Перед тем как вскрывать бутылку, она должна храниться при комнатной температуре и в темном месте.

Миф №3. Квас на разлив обычно является «неудачной партией»



Фото: enciklopediya-tehniki.ru

Можете себе представить ситуацию, что крупное предприятие, которое годами зарабатывало репутацию, решит отправить неудачную партию на продажу. Заводы всегда имеют при себе лаборатории, где можно проверить качество. Вкус может немного отличаться, но все это из-за натурального сырья. Однако различие между разливным и бутылочным напитком может быть заметно, когда тара была открыта некоторое время назад.

Миф №4. Квас прокисает в разливных кранах



Фото: zen.yandex.ru

В этом мифе есть относительная правда, если оборудование плохо промывается. Это нужно, чтобы поддерживать баланс микрофлоры. Но такое почти не происходит, потому что любому продавцу нужно окупить свои затраты.

Миф №5. Лучше всего пить ледяной квас



Фото: msk-leader.ru

Всем кажется, что во время жары лучшим спасением станет именно ледяной квас. Однако это не так. Лучше всего мы охлаждаемся не изнутри, а снаружи – испаряя влагу с поверхности кожи. Квас не обязательно охлаждать до состояния «пью – и зубы сводит». Он утоляет жажду за счет легкой натуральной кислинки и естественной газации.

По материалам сайта pobeda26.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram