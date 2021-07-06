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Депутат Европарламента и бывший мэр Риги высказался про замену флагов на ЧМ по хоккею в Латвии
Источник материала: ОНТ
Спорт должен быть свободен от политики. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги высказался по поводу инцидента с заменых флагов во время Чемпионата Мира по хоккею в Латвии.
Нил Ушаков считает, что теперь возможность Риги в ближайшие годы получить какие-либо международные соревнования, равна нулю.
С нами никто никогда не свяжется, ведь после Беларуси будут и другие страны, с которыми будут вестись дискуссии, а на нас нельзя положиться», сказал евродепутат. Он назвал замену флагов «детским шоу».
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Спорт должен быть свободен от политики. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги высказался по поводу инцидента с заменых флагов во время Чемпионата Мира по...
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