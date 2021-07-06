Депутат Европарламента и бывший мэр Риги высказался про замену флагов на ЧМ по хоккею в Латвии

Источник материала: ОНТ

Спорт должен быть свободен от политики. Депутат Европарламента и бывший мэр Риги высказался по поводу инцидента с заменых флагов во время Чемпионата Мира по хоккею в Латвии.

Нил Ушаков считает, что теперь возможность Риги в ближайшие годы получить какие-либо международные соревнования, равна нулю.

С нами никто никогда не свяжется, ведь после Беларуси будут и другие страны, с которыми будут вестись дискуссии, а на нас нельзя положиться», сказал евродепутат. Он назвал замену флагов «детским шоу».

Напомним , мэр Риги и министр иностранных дел Латвии 24 мая публично заменили Государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.

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