Здоровье нации является общей заботой церкви и государства

Источник материала: ОНТ

Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Такую тенденцию отметили в Минздраве.

По словам министра, в Беларуси уменьшилось число людей, состоящих на медицинском учете с алкогольной зависимостью.

Сохранение семейных ценностей и укрепление здоровья нации – главные темы обсуждения выездного заседания Совета Республики с участием представителей духовенства, которое состоялось накануне в Полоцке.

Борьба с употреблением алкоголя требует совместных усилий. Государство делает многое для укрепления здоровья граждан. Открываются реабилитационные центры, проводится профилактика и лечение зависимых от алкоголя. Но проблема по-прежнему требует внимания.

Представители власти и духовенства выдвигают новые инициативы. В Беларуси будут проводить школьные факультативы для нравственно-духовного воспитания детей.

Сеть физкультурно-спортивных комплексов также будет расширена, чтобы прививать подросткам моду на здоровый образ жизни.

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