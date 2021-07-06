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Здоровье нации является общей заботой церкви и государства
Источник материала: ОНТ
Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Такую тенденцию отметили в Минздраве.
По словам министра, в Беларуси уменьшилось число людей, состоящих на медицинском учете с алкогольной зависимостью.
Сохранение семейных ценностей и укрепление здоровья нации – главные темы обсуждения выездного заседания Совета Республики с участием представителей духовенства, которое состоялось накануне в Полоцке.
Борьба с употреблением алкоголя требует совместных усилий. Государство делает многое для укрепления здоровья граждан. Открываются реабилитационные центры, проводится профилактика и лечение зависимых от алкоголя. Но проблема по-прежнему требует внимания.
Представители власти и духовенства выдвигают новые инициативы. В Беларуси будут проводить школьные факультативы для нравственно-духовного воспитания детей.
Сеть физкультурно-спортивных комплексов также будет расширена, чтобы прививать подросткам моду на здоровый образ жизни.
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Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Такую тенденцию отметили в Минздраве. По словам министра, в Беларуси уменьшилось...
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