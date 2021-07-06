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Гороскоп на 7 июля: Близнецам не стоит начинать новые дела, у Львов – напряженный день

06.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 7 июля: Близнецам не стоит начинать новые дела, у Львов – напряженный день

Сегодня Овнов ждет хороший и насыщенный день. У вас все будет получаться. Вы легко достигнете успеха в переговорах с партнерами и получите больше, чем предполагали.

Тельцам не стоит быть категоричными. Старайтесь аккуратно распоряжаться своими деньгами и не тратить их необдуманно. Вечер в хорошей компании будет приятным.

Не лучшее время для начала новых дел у Близнецов. Звезды рекомендуют перенести заключение важных договоров и переезды на другой день. 

У Раков хорошее время для того, чтобы заняться творчеством. Избегайте тех, кто заставляет вас нервничать и не доверяйте малознакомым людям.

Звезды обещают Львам напряженный день. Рискованные махинации могут вывести вас из равновесия. Прогулка на свежем воздухе поможет разобраться в своих мыслях и поступках.

Девам не следует брать на себя больше обязанностей, чем вы сможете сделать. Распределите правильно свои энергетические ресурсы.

День будет спокойный у Весов. Постарайтесь быстро справиться с самыми важными и срочными делами, чтобы оставшееся время посвятить отдыху на природе.

Хороший и продуктивный день у Скорпионов. Будьте терпеливее к себе и окружающим. У вас достаточно поводов для радости. Звезды советуют не препятствовать событиям.

Обаятельность и харизма Стрельцов удивят окружающих. Проявление симпатии к человеку постарайтесь подкрепить необычным поступком. 

Благоприятный день для делового общения у Козерогов. Ваша идея получит одобрение руководства, а единомышленники поддержат проект при любых обстоятельствах.

Водолеям звезды советуют привести в идеальный порядок свои планы, мысли и даже чувства. Такая «генеральная уборка» поможет вам посмотреть на события иначе.

Деловое сотрудничество принесет хорошую прибыль Рыбам. Романтическое настроение не позволит вам заниматься скучной работой. 

 

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Сегодня Овнов ждет хороший и насыщенный день. У вас все будет получаться. Вы легко достигнете успеха в переговорах с партнерами и получите больше, чем предполагали....
 
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