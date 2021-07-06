Фотофакт. Очередь в суд – там прозвучит приговор Бабарико

Источник материала: Салiдарнасць

6 июля утром у здания была длинная очередь. Неравнодушные пришли поддержать экс-претендента в президенты.





Фото пресс-службы Виктора Бабарико

Дело Бабрико рассматривал Верховный Суд. Это значит, обвиняемый не имеет права на апелляционное обжалование приговора.

Главного оппонента Лукашенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Прокурор Сергей Гиргель просил для него 15 лет лишения свободы.

Помимо экс-главы Белгазпромбанка по делу проходили еще семь его коллег: экс-заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, Сергей Добролет, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко.

Все фигуранты дела, кроме Виктора Бабарико, признали свою вину.

Суд на фигурантами этого дела начался 17 февраля. Все это время множество людей приходили на ежедневные заседания, чтобы поддержать Виктора Бабарико и его коллег.

В последнем слове Бабарико заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал. И что за годы его работы в Белгазпромбанке не было допущено даже намека на противоправные действия.

— Я не могу признаться в преступлении, которого не совершал. Мне не стыдно перед близкими, потому что не было никаких противоправных действий и даже намека на противоправные действия. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране, — сказал Виктор Бабарико.

Напомним, Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня 2020 года.