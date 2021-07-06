«Выкрутиться будет очень сложно». Зачем Россия зовет в Крым и чем это грозит Лукашенко

Источник материала: UDF



Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Москве. 22 апреля 2021 года. Фото: kremlin.ru

Белсат

Что предлагает Россия

«Одна из точек невозврата»

«Для российского общества это сформулировалось в непризнании Лукашенко присоединения Крыма к России. Это очень серьезная проблема, так как они дискредитируют понятие Союзного государства.



Невозможно, чтобы в Союзном государстве одна часть принимала в свой состав одного субъекта, а другая этого не признавала. Значит, никакого Союзного государства нет», – заявил Суздальцев.

«И выбор – приезжать или не приезжать. Это одна из точек невозврата. Их было много разных, но всегда Лукашенко казалось, что он может как-то открутить это обратно. Но теперь ему, видимо, придется принимать решение. Просто так выкрутиться будет очень сложно», – заключил Андрей Суздальцев.

Будут воспринимать как «марионетку Кремля»

«Администрация Лукашенко пока на этот счет отмалчивается, так как и полеты «Белавиа» в Крым, так и тем более визит самого Лукашенко – это фактически признание Крыма российским. Это фактически поставит крест на всей внешнеполитической деятельности Беларуси с 2014 года», – отметил аналитик.

«Поэтому для него визит в Крым был бы крайне нежелательным. И если он в Крым полетит, это определенный шаг сдачи в дипломатической игре и признание своего поражения, фактической капитуляции перед Россией», – считает Вадим Можейко.

Ведутся переговоры о секторальных санкциях

«Украина очень обеспокоена тем, что Лукашенко может посетить Крым. Также Украина очень возмущена тем, что Лукашенко озвучивал возможное сотрудничество со следователями «ЛНР». Я не исключаю усиления обороны по линиям границы с Беларусью. Лукашенко уже предъявляет Украине, что, возможно, она поставляет оружие, и украинская сторона очень не довольна этими заявлениями. Еще год назад, когда были протесты в Беларуси и Лукашенко обвинял Украину, ряд украинских политиков, в частности министр внутренних дел Аваков, говорили, что хотя, кажется, что текст Лукашенко пишет Путин, все равно Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси. К сожалению, мы наблюдаем, что Беларусь первой начинает очень жесткую и недружественную политику к Украине», – отметил политический консультант.

«Иными словами, участие Украины в секторальных санкциях против Беларуси есть более чем обоснованной действительностью. И насколько мне известно, переговоры ведутся на высшем уровне между Украиной и странами ЕС», – подчеркнул политический консультант.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Выкрутиться будет очень сложно». Зачем Россия зовет в Крым и чем это грозит Лукашенко Путин все настойчивее зазывает Лукашенко в Крым.

Россия оккупировала украинский полуостров Крым еще в 2014 году. Частью РФ его признали только Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и КНДР. Официальный Минск долгое время держался, но на фоне общественно-политического и экономического кризиса в Беларуси Россия осталась едва ли не единственным союзником Александра Лукашенко в мире, который к тому же выделяет ему средства. Поэтому в этом году вопрос признания Крыма частью России вновь вернулся в повестку дня.25 мая, после посадки Минском самолета Ryanair и накануне встречи в Сочи, вице-премьер российской администрации Крымапредложил Минску открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с Крымом. Он также отметил, что «Крым – лакмусовая бумажка реального отношения Беларуси к России». И хотя глава «Белавиа»и заявил, что в «Крым летать пока не будем», Лукашенко после встречи с Путиным сам заявил, что будет «президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым».Министерство иностранных дел Украины сразу предостерегло Лукашенко от легитимизации российской оккупации Крыма. Первый замглавы МИД Украинызаявила, что Украина мгновенно отреагирует, если хоть один самолет «Белавиа» приземлится в оккупированном Россией Крыму.В итоге прошло больше месяца, но ни Лукашенко, ни «Белавиа» в Крыму не появились. И вот 3 июля, в официальный День Независимости Беларуси, о том, что Лукашенко ждут в Крыму, заявил пресс-секретарь Путина. Приглашение повторил и глава российской администрации Крыма. Официальной реакции Минска на это пока не последовало.Заявление Пескова иллюстрирует тип настроений в российском обществе, политическом классе, экспертном сообществе и правительстве, заявил в комментарии belsat.eu российский политолог. По его словам, «в понимании россиян Россия сделала неоценимую услугу Лукашенко, помогая ему удержаться во власть».Но сейчас, дав кредит в 1,5 млрд долларов, «чтобы не было дефолта, Россия больше помогать не желает, так как не видит каких-то продвижений в отношениях». Тем более, что Лукашенко, по мнению российского политолога, пытается снова начать балансировать между Россией и Западом.По его словам, Лукашенко не демонстрирует себя союзником России в надежде, что «снова станет нужным Западу» и «тянет время», пока российское руководство «очень дипломатично» его «приглашает в Крым». При этом политолог не исключает, что следующий белорусско-российский саммит вообще может быть назначен в Крыму.Вместе с тем аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) и политический консультантподчеркнул, что до сих пор официального приглашения Лукашенко в Крым нет, есть только заявления и намеки.По его словам, появление Лукашенко в Крыму будет означать окончательное признание Беларуси на Западе как «российского сателлита, как страны, неспособной на независимую внешнюю политику. А самого Лукашенко будут воспринимать как «марионетку Кремля», а то и вообще «как главу одного из регионов России».Тем не менее, по его мнению, выкрутиться у Лукашенко всегда есть возможность, «всегда есть возможность не поехать по разным причинам», «любой визит откладывать бесконечно». Вопрос только в давлении, которое будет оказываться на него.О возможности реакции официального Киева на визит Лукашенко в Крым «Белсату» рассказал украинский политический консультантОн сообщил, что сейчас Украина фактически является прямым конкурентом Беларуси по вопросам транзита и пассажиропотока. По словам собеседника, «если и впредь Лукашенко будет проводить антиукраинскую политику», то Киев может создать ему препятствия в этих сферах. Кроме того, разрабатывается строительство украинского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего Украина может уменьшить закупки в Беларуси битума.Со ссылкой на источники в офисе президента, Петр Охотин также отметил, что сейчас идут переговоры о том, чтобы Украина получала компенсацию от стран Европейского Союза из-за потерь, которые может понести Киев из-за прекращения торговли с белорусской стороной.