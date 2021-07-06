Источник материала: UDF



Лого швейцарского концерна Nestlé / InVenture

"Мы очень внимательно следим за развитием событий в Беларуси. Нашей целью было и будет обеспечивать местное население Беларуси безопасной, питательной и доступной едой. В принципе, мы не позиционируем себя в соответствии с политическими принципами стран, в которых работаем, и не соблюдаем все применимые законы и санкции", — объяснила свою позицию компания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Швейцарский концерн Nestlé сократит рекламный бюджет в Беларуси Правда, на сколько Nestlé собирается сокращать бюджет в Беларуси и когда это случиться — не сообщается.

В комментарии концерн пытается оправдать свою рекламу на белорусском госТВ отсутствием альтернативных телевизионных каналов и широким спектром товаров в Беларуси.Правда, на сколько Nestlé собирается сокращать бюджет в Беларуси и когда это случиться — не сообщается.Компания попала под шквал критики из-за рекламы своей продукции на госТВ при чём, как со стороны белорусов, так и со стороны европейцев. Например, недавно гендиректор Nestlé Ульфи председатель Nestlé Поль Бюльке получили письмо от немецко-швейцарской неправительственной организации Libereco с призывом к немедленному прекращению рекламы Nestlé "во всех контролируемых государством белорусских СМИ и связанного с этим прямого финансирования пропаганды преступного режима". По словам авторов письма, никакая другая западная компания не финансирует бесчеловечную пропаганду на государственном белорусском телевидении больше, чем Nestlé.В 2020 году другой крупный рекламодатель — компания "Марс" отказалась сокращать бюджеты на рекламу в госСМИ, заявив, что они "не принимают учасьтя в политических восстаниях".