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Швейцарский концерн Nestlé сократит рекламный бюджет в Беларуси

06.07.2021 10:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Швейцарский концерн Nestlé сократит рекламный бюджет в Беларуси
Лого швейцарского концерна Nestlé / InVenture
Швейцарский концерн Nestlé значительно сократит рекламный бюджет в Беларуси. Об этом сообщается в официальном комментарии компании, опубликованном немецким изданием RND.

В комментарии концерн пытается оправдать свою рекламу на белорусском госТВ отсутствием альтернативных телевизионных каналов и широким спектром товаров в Беларуси.

"Мы очень внимательно следим за развитием событий в Беларуси. Нашей целью было и будет обеспечивать местное население Беларуси безопасной, питательной и доступной едой. В принципе, мы не позиционируем себя в соответствии с политическими принципами стран, в которых работаем, и не соблюдаем все применимые законы и санкции", — объяснила свою позицию компания.


Правда, на сколько Nestlé собирается сокращать бюджет в Беларуси и когда это случиться — не сообщается.

Компания попала под шквал критики из-за рекламы своей продукции на госТВ при чём, как со стороны белорусов, так и со стороны европейцев. Например, недавно гендиректор Nestlé Ульф Марк Шнайдер и председатель Nestlé Поль Бюльке получили письмо от немецко-швейцарской неправительственной организации Libereco с призывом к немедленному прекращению рекламы Nestlé "во всех контролируемых государством белорусских СМИ и связанного с этим прямого финансирования пропаганды преступного режима". По словам авторов письма, никакая другая западная компания не финансирует бесчеловечную пропаганду на государственном белорусском телевидении больше, чем Nestlé.

В 2020 году другой крупный рекламодатель — компания "Марс" отказалась сокращать бюджеты на рекламу в госСМИ, заявив, что они "не принимают учасьтя в политических восстаниях".
 
 
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Правда, на сколько Nestlé собирается сокращать бюджет в Беларуси и когда это случиться — не сообщается.
 
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