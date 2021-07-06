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«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного

06.07.2021 10:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного
Если бы в ситуацию не вмешался Жорж Милославский, неизвестно чем бы закончилась беспечность «исполняющего обязанности» царя / Фото: Twitter
Кинокомедия Леонида Гайдая под названием «Иван Васильевич меняет профессию» известна и любима многими поколениями. Одним из основных моментов в фильме стал дипломатический визит посла Швеции и его настойчивое требование отдать «Кемску волость», которую Бунша по простоте душевной почти ему предоставил на блюдечке с голубой каемочкой. Вовремя в игру вступил Жорж Милославский. В противном случае неизвестно, чем бы закончилась такая беспечность «исполняющего обязанности» царя.

1. Что происходило на самом деле


«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного

В Швеции русских послов отправили в тюрьму, поэтому шведских ждала бы аналогичное участь / Фото: coub.com

Если брать реальные факты, то в 1571 г., а именно это время отражено в кинокомедии, этого приема не было, да и не могло его быть. Тогда война со Швецией находилась в разгаре. В Швеции русских послов отправили в тюрьму, поэтому шведских ждала бы аналогичное участь и хорошо, если бы все обошлось только этим.

«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного

Шведский посол ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе разговаривать с государем в таком тоне / Фото: vkpress.ru

Кроме того, шведский посол ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе разговаривать с государем в таком тоне. Дипломатический русский протокол не предусматривал ничего подобного. Того, кто рискнул бы разговаривать таким образом, казнили, не позволив закончить мысль.

2. А что с Кемской волостью


«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного

Кемская волость была и во времена Ивана Грозного, и в наше время эта территория существует / Фото: ptzgovorit.ru

Она была и во времена Ивана Грозного, и в наше время эта территория существует. Находится она в Карелии у Белого моря и в настоящее время является Кемским районом. Центром его является г. Кемь. А по другую сторону пролива находятся Соловецкие острова.

«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного

По мнению шведов, Карелия в целом, и Кемь в частности, находились в их «зоне влияния» / Фото: news.myseldon.com

По мнению шведов Карелия в целом, и Кемь в частности, находились в их «зоне влияния», в связи с чем они делали неоднократные попытки ее захвата. Одним из эпизодов стало вхождение шведских кораблей в кемскую акваторию в 1571 г., но тогда они не пытались использовать оружие. Атака произошла в 1579-1580 гг. тогда они захватили Кемь частично. М. Озеров, воевода, был убит.

«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного

Кемскую волость передали Соловецкому монастырю / Фото: nat-geo.ru

Киприан Аничков, еще один воевода, освободил территорию от шведов в 1580 г. Но попытки завладеть ею не прекратились. Следующие атаки были в 1852 г., а также в 1590 г. В целях безопасности в Кеми в 1591 г. в устье реки, которая впадает в море, было сооружено мощное укрепление. Кроме этого был укреплен и Соловецкий монастырь. Кстати, монастырю и передали данную территорию.

3. Почему же за Кемь велась такая борьба


«Кемска волость»: где она, и почему посол Швеции настойчиво требовал ее у Ивана Грозного

Кемь была основным поставщиком соли и ворвани / Фото: booking.page

Кемь, как и Соловецкие о-ва, являлись в то время одними из главных поставщиков ценного товара, соли, на земли русские. Именно в соли испытывали недостаток достаточно большое количество земель. Кроме того, были и другие значимые товары – жир обитающих в море млекопитающих. Если бы Шведы взяли Кемь, они могли бы полностью парализовать деятельность русских, не только хозяйственную, но и военную. Но, как видим, «Кемска волость» им не досталась.
 
 
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