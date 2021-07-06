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Топ-менеджер Нацбанка назвал «восемь шоков» для белорусской экономики

06.07.2021 10:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Топ-менеджер Нацбанка назвал «восемь шоков» для белорусской экономики
Иллюстративное фото
Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц в интервью БЕЛТА обозначил целый ряд проблем белорусской экономики.

Страновой рейтинг Беларуси сохраняется на прежнем уровне B/B– негативный прогноз подтвердило в конце июня рейтинговое агентство Standard&Poor's. Также аналитики отметили возросшую степень неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности.

Дмитрий Калечиц, кроме этого, видит целый ворох шоков и рисков, с которыми столкнулась экономика:

1. Кредитный риск и риск ликвидности. Шоки 2020 года негативно сказались на финансовом состоянии предприятий реального сектора, ограничили их возможности по обслуживанию своих обязательств.

2. Высокий уровень валютизации активов и пассивов банковского сектора.

3. Вырос уровень внешнего долга.

4. Санкции. Можно ожидать, что в перспективе несколько уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы поступающей в страну валютной выручки.

5. Снижение возможности для привлечения внешнего финансирования. Наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности.

6. Кредитование замедляется. Сжатие ресурсной базы ограничивает возможности банков по наращиванию кредитной поддержки экономики.

7. Уровень процентных ставок на денежном рынке вырос.

8. Негативные ожидания экономических агентов. Сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также спрос с их стороны на иностранную валюту на внутреннем рынке. Это в свою очередь негативно отражается на ресурсах финансовых организаций и их возможностях по кредитованию экономики. В результате дополнительных шоков такие ожидания могут еще больше увеличиться.
 
 
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