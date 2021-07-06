ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Секретарь СНБО: Россия выдала 630 тысяч паспортов жителям Л/ДНР

06.07.2021 10:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Россия продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство, считает украинская сторона.

Секретарь СНБО: Россия выдала 630 тысяч паспортов жителям Л/ДНР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире «24 канала», что количество российских паспортов, которые были выданы жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей достигло 630 тысяч.

Данилов сравнил российские паспорта на Донбассе с аусвайсами, которые выдавали нацисты во время оккупации Украины.

«На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал», — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, выдавая российские паспорта на Донбассе, Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму. Кроме того, как он отметил, паспортизация в ОРДЛО нарушает минские договоренности.

«Если посмотреть минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей. Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование», — добавил Данилов.

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении «начальнику сектора миграционной службы Тельмановского РО МВД ДНР». Мужчина подозревается в выдаче псевдопаспортов на временно оккупированной территории Донетчины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Особо опасный преступник: 14 лет колонии усиленного режима - приговор Виктору Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by