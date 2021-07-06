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Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.
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Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня.
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