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Виноделы Шампани возмущены новым российским законом

06.07.2021 10:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Французские виноделы с возмущением отреагировали на новую норму российского законодательства, согласно которой наименовать "шампанскими" разрешается только вина, произведенные в России.

Франция и ЕС должны добиться "изменения этого неприемлемого закона", говорится в заявлении французского Комитета вин Шампани (Comité Champagne), распространенном в понедельник, 5 июля, передает DW.

В объединении утверждают, что новые требования маркировки "не обеспечат российских потребителей четкой и прозрачной информацией о происхождении и характеристике вин". Кроме того, они "ставят под удар более чем 20-летние двусторонние переговоры между Европейским Союзом и Россией по защищенным наименованиям места происхождения". По данным Комитета вин Шампани, термин "шампанское" защищается в 120 странах.

Сопредседатели Комитета вин Шампани Жан-Мари Барильер и Максим Тубар призвали виноделов из Шампани на первых порах воздержаться от экспорта своей продукции в Россию.

В Париже заверили производителей шампанских вин в поддержке. "Последствия нового российского закона будут тщательно изучены, - написал в Twitter министр-делегат внешней торговли Франции Франк Ристер. - Не сомневайтесь: мы поддерживаем наших производителей и превосходство флага Франции. Да здравствует французское шампанское!".

Представительница Еврокомиссии отметила, что в Брюсселе "обеспокоены этим проектом". По ее словам, "если закон будет применяться, то для защиты прав будут предприняты необходимые шаги".

Поправки к закону о регулировании алкогольной продукции президент РФ Владимир Путин подписал 2 июля. Они обязывают виноделов французского региона Шампань, желающих продавать свою продукцию в России, называть ее "игристым вином", поскольку брендом "шампанское" на русском языке на территории РФ впредь разрешено пользоваться только российским производителям.

 
 
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Французские виноделы с возмущением отреагировали на новую норму российского законодательства, согласно которой наименовать "шампанскими" разрешается только...
 
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