ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После осмотра дома задержан известный активист Павел Виноградов

06.07.2021 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

К активисту Павлу Виноградову, который живет в Березино, пришли с осмотром.



Об этом он сообщил в своем Facebook, пишет НН.

После осмотра Павла задержали и доставили в местный ИВС. Его будут судить по ст. 24.23 КоАП (Призывы к несанкционированному массовому мероприятию) за пост в Facebook, размещенный 8 мая.

Там, по мнению милиции, содержится призыв к выходу на акцию. У активиста изъяли технику, наклейку с Погоней, которую кто-то повесл на почтовый ящик и табличку с номером дома в БЧБ-тонах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К активисту Павлу Виноградову, который живет в Березино, пришли с осмотром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Палітзняволеная Марфа Рабкова моцна схуднела ў турме, але трымаецца цвёрда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by