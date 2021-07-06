На стадионе в Мексике произошла стрельба, есть жетвы













сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Silla Rota. Об этомРБК-Украина со ссылкой на издание Silla Rota.





Инцидент произошел во время любительского матча в городе Куэрнавак штата Морелос.





Вооруженная группа вошла на футбольное поле в ходе игры и открыли огонь по трибунам, после чего скрылись на автомобиле и двух мотоциклах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель четырех человек, еще трое были госпитализированы.





Издание отмечает, что район, где находится футбольный стадион, часто становился местом преступлений, связанных с организованной преступностью.