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Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

06.07.2021 10:25 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщили в штабе политика.

Бывший банкир признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса). Приговор обжалованию не подлежит.

Ранее гособвинитель запрашивал для Бабарико 15 лет лишения свободы. Свою вину экс-банкир не признал. "Я не могу признаться в преступлении, которого я не совершал. Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - сказал Бабарико 28 июня в своём последнем слове.

Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико ушёл с поста главы "Белгазпромбанка" и объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 9 августа. Его инициативная группа начала сбор подписей для выдвижения бывшего банкира в кандидаты в президенты. Однако Бабарико был арестован 18 июня.

После обысков в офисе Белгазпромбанка Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за рубеж. 

"В ходе расследования установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО "Белгазпромбанк", с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу", - заявляли ранее в Генпрокуратуре.

 
 
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Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщили в штабе политика. Бывший...
 
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