СК разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в Городокском районе

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В Городокском районе погиб мужчина. Стражи порядка накануне получили сообщение: вблизи железнодорожной станции Залучье обнаружено тело человека. На месте работали эксперты и следователи. Сообщается, что на теле погибшего были травмы, характерные при наезде поезда. Личность человека установлена. Это 62-летний местный житель.