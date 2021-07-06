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СК разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в Городокском районе
Источник материала: БT
В Городокском районе погиб мужчина. Стражи порядка накануне получили сообщение: вблизи железнодорожной станции Залучье обнаружено тело человека. На месте работали эксперты и следователи. Сообщается, что на теле погибшего были травмы, характерные при наезде поезда. Личность человека установлена. Это 62-летний местный житель.
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В Городокском районе погиб мужчина. Стражи порядка накануне получили сообщение: вблизи железнодорожной станции Залучье обнаружено тело человека. На месте...
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