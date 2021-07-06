Три причины, почему к вам могут нагрянуть из ДФР

Источник материала: ProBusiness

Предотвратить или предвидеть внеплановую проверку со стороны налоговых органов нельзя, но вести дела грамотно, чтобы придраться было не к чему, можно и нужно. Вот топ-3 проблем, из-за которых к белорусским компаниям могут нагрянуть из ДФР или ИМНС — поговорили о том, как вести бизнес без нарушений, с Верой Солянковой, соучредителем бухгалтерской компании «Директ Актив» .

Вера Солянкова

Соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив»

— Почему бизнесом может заинтересоваться ДФР или ИМНС. Предлагаю разобрать три актуальных кейса.

1. Дробление бизнеса и минимизация налогов.

Вы в зоне риска наблюдения ДФР, если:

У вас несколько бизнесов на «льготном режиме» УСН с аналогичными видами деятельности, а их выручка в сумме превышает границу перехода на ОСН.

Вы собственник нескольких бизнесов, в этих компаниях один директор и/или между руководителями и учредителями организаций имеются родственные отношения

У этих компаний один или схожий вид деятельности, единые цены/тарифы

Одинаковый состав сотрудников. К примеру, ваши дизайнеры трудоустроены в 3-х ваших компаниях. Кадры вновь созданных организаций формируются за счет работников основной организации

Участники зарегистрированы по одному адресу

У подконтрольных организаций отсутствуют активы для самостоятельного ведения деятельности. Ваша компания является учредителем другой компании, у которой нет помещения/столов/стульев

Товары хранятся на одном складе, имеется общий офис и т.д.

Дело в том, что для целей применения норм п. 4 ст. 33 НК не имеет значения, дополнительные субъекты хозяйствования созданы на территории Беларуси или за ее пределами.

Поэтому дробление бизнеса путем создания нескольких субъектов хозяйствования может также рассматриваться и в контексте реализации этими субъектами взаимосвязанных хозяйственных операций, направленных на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения с целью вывода прибыли за пределы Беларуси.



Фото предоставлено компанией «Директ Актив»

Чем это чревато?

Вас ждет перерасчет всех налогов за последние 5 лет

Уплаченный налог по льготе не пойдет в зачет и придется доплатить пеню

НДС заплатите без вычетов, т.к. ЭСЧФ (электронные счета-фактуры) редко кто подписывает без необходимости (компания на УСН без НДС не отправляет декларации по НДС, не выделяет НДС в учете). Итого получаете в сумме + 38% налога и пени.

Например. Вы владелец 2-х компаний («Реклама Медиа» и «Реклама Актив»), при этом одна из компаний на льготном режиме — УСН, а вторая — на общей системе налогообложения. Обе компании оказывают рекламные услуги, у них один собственник и несколько сотрудников трудоустроены в каждой из них. Выручка двух компаний в сумме за год превысила 1,5 млн бел. рублей (около $ 590 тыс). Это повод рассматривать обе компании как одну с доначислением налогов до общей системы вместо УСН.

Что делать?

1. Каждая из ваших компаний должна вести разные виды деятельности или хотя бы оказывать разные виды услуг.

2. Попросите вашего бухгалтера подписывать входящие ЭСЧФ (входящие документы с отражением суммы НДС, выставленной на портале ИМНС вашим поставщиком), даже если вы на льготном режиме как плательщик УСН или резидент ПВТ. Иначе в случае пересчета налогов и доначисления НДС — к вычету возьмете входящий НДС от поставщиков после подписания ЭСЧФ (то есть в следующем квартале), а за предыдущий придется заплатить 20% от реализации.

Например. Выручка при УСН составила 100 бел. рублей и вы уплатили 5 бел. рублей налога. В случае доначисления вам нужно будет уплатить, кроме налога на прибыль, НДС 20% (20 бел. рублей), который можно уменьшить на сумму НДС, выделенного вам вашими поставщиками в документах. То есть если входящий НДС составил 15 бел. рублей, и вы подписали ЭСЧФ в срок, то к оплате будет 5 бел. рублей вместо 20 бел. рублей.

3. Одни и те же наемные сотрудники не должны быть трудоустроены во всех ваших компаниях.



Фото предоставлено компанией «Директ Актив»

2. Отклонились от бизнес-плана, выдали займ сторонней компании — вон из ПВТ?

Почему компанию могут исключить из ПВТ:

1. Если у вас ИТ-компания в ПВТ — вам нужно контролировать соблюдение бизнес-плана поквартально. Иначе вас могут лишить резидентства. При этом речь идет не только о соблюдении объема выручки, но и о виде оказываемых услуг.

Например. Если ваша компания напрямую не связана с разработкой ПО, а вы оказываете рекламные услуги, занимаетесь поиском сотрудников, организацией логистики, привлечением клиентов с помощью интернет-площадки, то вы можете делать это только в соответствии с бизнес-планом и это должно быть отражено в актах выполненных работ (гл. 4 п.19 Декрета № 12 «О Парке высоких технологий» ).

2. В качестве «плюшек» сотрудникам работодатели вправе предоставлять своим работникам (тем, с кем заключен трудовой договор или контракт) займы за счет прибыли. Речь о той части прибыли, которая остается в их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в бюджет (абз. 3 п. 19 Декрета № 12 «О Парке высоких технологий»).

Нарушением этого условия, например, будет выдача займов учредителям, аффилированным компаниям, третьим лицам. Как последствие — основание для исключения из ПВТ (абз. 3 п. 19 Декрета № 12 «О Парке высоких технологий»).

Чем чревато?

За нарушения условий резидентства компанию могут исключить из ПВТ с обязанностью уплатить налоги и сборы без льгот. При этом пеня начисляется согласно налоговому законодательству за весь период просрочки (п. 43 гл. 6 Декрета № 12 «О Парке высоких технологий»).

Период, за который производится взыскание — с 1 января по 31 декабря года, в котором допущено нарушение. Если резидент допускал нарушения в каждом году, то взыскания возможны за каждый год. Декрет № 8 « О развитии цифровой экономики » освободил собственников от субсидиарной ответственности. В случае банкротства резидента ПВТ субсидиарная ответственность по его обязательствам не может быть возложена на собственников, руководителей, других лиц, имеющих право давать обязательные для компании указания.

Что делать?

Собственное ПО (нематериальный актив) должно быть разработано с обязательным соблюдением следующих правил:

Подписание приказа на создание ПО с перечнем ответственных сотрудников (рабочей группы)

Утверждение графика выполнения разработки ПО

Подписание листа ознакомления с приказом

Ввод нематериального актива (ПО) в эксплуатацию.

В контракте с наемными сотрудниками, которые задействованы в создании ПО, нужно отразить следующие условия:

Объекты интеллектуальной собственности, которые создает работник в рамках своей трудовой деятельности или по заданию нанимателя (устному или письменному), являются служебными произведениями. Все права на такие произведения автоматически переходят к нанимателю

За создание и передачу нанимателю исключительных прав на созданные объекты интеллектуальной собственности выплачивается дополнительное вознаграждение — вам нужно предусмотреть и прописать сроки его выплаты и размер.



Фото предоставлены компанией «Директ Актив

3. Вы «забываете» выставить неустойку.

У вас растет дебиторская задолженность, но вы не выставляете претензий покупателям. Этим могут заинтересоваться в ДФР, поскольку со всех штрафов и неустоек от покупателей вы должны заплатить налоги.

Например. Истекает 180 дней по экспортной сделке и вы не получили валютную выручку? (Закон Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» , согласно которому валютное регулирование снимает ограничение по получению валютной выручки в течение 180 дней с даты экспорта, вступает в силу 09.07.2021). Вы продлили сделку в Нацбанке и сделали допсоглашение к договору — с точки зрения валютного контроля нарушений нет. А вот почему вы не начисляете пени — вопрос может задать вам инспекция.

Согласно п. 3.5 ст. 174 НК к внереализационным доходам относят суммы неустоек (штрафов, пеней), суммы, причитающиеся к получению в результате применения иных мер ответственности за нарушение обязательств.

Что делать?

Прописать в договорах суммы неустоек при задержке выручки, пусть даже минимальные, и соблюдать их. Допустим, вы экспортировали в Китай бивни мамонта. По договору поставки у вас 60 дней отсрочка платежа с начислением пени 0,1% за каждый день просрочки. Денежные средства пришли через 80 дней. Валютный контроль вы не нарушили, но согласно договору за 20 дней просрочки должны выставить претензию вашему покупателю, полученную пеню включить в налогооблагаемую базу.

Вывод

Именно эти три кейса являются самой актуальной «болью» собственников и их компаний в данный момент. Надеюсь, эти рекомендации помогут избежать неприятного опыта с налоговыми органами.

В следующей статье мы расскажем, на что обращают внимание налоговые органы в зависимости от вида деятельности компаний: торговля оптовая и розничная, услуги, резиденты ПВТ, ВЭД и пр.

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