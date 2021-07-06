Можно ли жить полноценной жизнью автовладельца, пока твоя машина в лизинге? Отвечаем на 5 принципиальных вопросов

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Берем авто в лизинг: что можно и нельзя с ним делать

Каждый 5-ый новый автомобиль в Беларуси приобретён в лизинг, и это не удивительно. Сегодня лизинг – это самый популярный инструмент финансирования в США и Европе. Постепенно тенденции приходят и к нам. За 2020-ый год в Беларуси в лизинг было передано 10 262 транспортных средства. Из них 6023 – легковые, что составляет 59% от общего количества. Для сравнения, по подсчётам Белорусской ассоциации автомобилистов, за 2020-ый год в Беларуси было продано 52 768 новых автомобилей, из которых 5 738 – коммерческие.

1. Что можно делать с машиной в лизинге?

- Если Вы оформили машину в лизинг, то можете пользоваться ей по Вашему усмотрению. Всё, как обычно: можно перевозить людей и грузы, заправлять, ремонтировать. Практически, это ваша собственность, просто вы выкупаете её постепенно, так платежи можно рястянуть до 7 лет. И способ погашения лизинговых платежей может быть равными частями, на уменьшение либо индивидуальным – по вашему выбору.

Приобретая автомобиль в лизинг, клиент является владельцем, но не является собственником.

2. Можно ли выезжать за границу на авто, приобретённом в лизинг?

- Можно. Для пересечения границы Вам нужно будет обратиться за разрешением, так как собственник имущества лизинговая компания.

Разрешение – это письмо на официальном бланке с синей печатью. При выезде за рубеж на руках у лизингополучателя должен быть оригинал, так как обычно его запрашивают на границе. Для оформления этого документа Вы можете позвонить в лизинговую компанию, или обратиться любым удобным способом. Мы оформим разрешение и пригласим Вас его забрать.

Важный момент! При пересечении границы за рулём должен быть сам лизингополучатель, либо лица, которые имеют право на управление этим автомобилем.

3. Обязательно ли покупать страховку при оформлении лизинга на авто?

- При оформлении лизинга на автомобили возрастом до 8 лет, обязательно оформляется КАСКО. Если возраст машины от 8 лет и старше, то КАСКО оформляется по желанию лизингополучателя.

Важно! Никогда не оставляйте тех. паспорт и ключи в машине. В случае угона без документов вы не сможете добиться получения выплаты от страховой компании. За 11 лет работы компании «Микро Лизинг» таких случаев было совсем мало, но осторожность никогда не помешает.

4. Можно ли вносить изменения в устройство лизингового автомобиля?

- Для нас важно, чтобы предмет не утратил свою ликвидность. Поэтому улучшать автомобиль можно, но для этого необходимо получить разрешение лизинговой компании.

Получение разрешения важно т.к., непонятно для каких целей эти изменения. Если для участия в гонках, спортивных заездах, тогда на автомобиль ложится дополнительный риск поломки, аварии. Это невыгодно лизинговой и страховой компаниям.

Также, в случае возврата автомобиля в лизинговую компанию (из-за неуплаты, расторжения договора и проч.) нам будет сложнее продать такой предмет лизинга.

Каждый случай уникален, и мы всегда рассматриваем такие ситуации в индивидуальном порядке.

5. Что нельзя делать с машиной в лизинге?

- Здесь всё логично и просто. Всё, что запрещено законодательством обычному водителю, запрещено и лизингополучателю. Например:

Нельзя использовать лизинговый автомобиль в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, либо передавать управление водителю в таком состоянии. За это лизингополучатель несёт ответственность, предусмотренную законом.

Клиент несёт ответственность за причинённый вред имуществу и людям, вследствие использования предмета лизинга. То есть если лизингополучатель виноват в ДТП, то ответственность на нём, а не на лизинговой компании.

Что касается именно лизинга, то клиент:

Не имеет права продать авто третьему лицу, так как предмет лизинга не является его имуществом (владелец имущества – лизинговая компания). Чтобы машина перешла в собственность клиента, он должен погасить все лизинговые платежи, выполнить все обязательства, согласно договору.

Клиент не может передавать право управления третьим лицам без разрешения лизингодателя. Чтобы такая возможность появилась, необходимо обратиться в лизинговую компанию и добавить человека в перечень лиц, имеющих право на управление предметом лизинга.

Клиент не может предоставлять в аренду предмет лизинга.

Резюме

Эксперты отмечают, что в этом году популярность лизинга автомобилей растёт быстрее цен на них. Причиной тому возвращение к нормальной жизни после пандемии: бизнесы наращивают темпы, люди снова стремятся приобретать, ведь в прошлом году приходилось больше сидеть дома. Благодаря лизингу не нужно оплачивать всю сумму сразу, а ездить на машине мечты можно сейчас.

Кроме того, лизинг становится привычным инструментом финансирования и в Беларуси. За 2020 год «Микро Лизинг» передал в финансовую аренду 1 142 легковых авто на сумму 34, 4 млн рублей. Средняя стоимость авто, оформленного через нас, составила порядка 30 тысяч рублей. Совсем недавно, в апреле 2021 года, Компания «Микро Лизинг» была удостоена Ассоциацией лизингодателей Беларуси дипломом второй степени за активное финансирование покупок автомобилей для физлиц.

*партнерский материал, ИООО «Микро Лизинг», УНП 490849929