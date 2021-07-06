АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ в Minsk World! Продавайте старую квартиру и получайте СКИДКУ на новую!

Источник материала: Myfin





Давно мечтали сменить старую квартиру на жильё в новостройке? Специально для вас в многофункциональном комплексе Minsk World с 1 июля по 31 августа действует беспрецедентная АКЦИЯ «Лови момент! Переезжай в новостройку!».

Теперь любой желающий может получить квалифицированную помощь в продаже недвижимости от агентств-партнёров, а от застройщика – СКИДКУ на покупку новой! Скидка составит 100 базовых величин или 2900 рублей.

Что для этого нужно?

Продать старую квартиру через агентства недвижимости, которые являются партнёрами застройщика. Подробный перечень можно найти ЗДЕСЬ .

. В период действия акции предоставить застройщику справку, подтверждающую, что клиент продал недвижимость через агентство-партнёра.

Воспользоваться справкой можете не только вы, но и ваши близкие родственники - муж, жена, отец, сын, дочь, брат, сестра. Скидка будет дополнением к действующим на момент заключения договора условиям покупки квартиры.

Больше подробностей можно узнать по телефону 7675 илипо городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465.

Наши менеджеры работают в 41 городе страны. Это значит, что вы можете получить консультацию, выбрать квартиру и заключить договор прямо в своём городе.

Почему Minsk World – лучший вариант?

Многофункциональный комплекс Minsk World – молодой, перспективный район, который строится по принципу «город в городе».



Дом «Волна» в квартале «Эмиратс»



Здесь очень красиво!

Кроме новостроек в ярких кварталах застройщик возводит всю социальную инфраструктуру – от детских и спортивных площадок до паркингов и торгово-развлекательных центров.



В каждом квартале – детские и спортивные площадки



Комфортная среда для активного образа жизни!

В комплексе запроектированы 7 школ и 13 детских садов, поликлиники и медицинские центры, шикарный парк с фонтанами и аттракционами. Сердцем Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.





Экономическое сердце комплекса будет здесь



Шикарный парк в пешей доступности



Дом «Нью-Йорк» в квартале «Северная Америка» – яркий и оригинальный

Каждый дом здесь создаётся с заботой о жильцах. На первом этаже – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной зоной. До квартиры жильцов доставляют комфортные, лифты OTIS, а в квартирах встречают свободные планировки и панорамные окна.



Лобби дома «Сан-Франциско»



Лобби дома «Новый Орлеан»



Лобби дома «Чарльстон»

Любой квартал – территория свободная от машин. Это значит, что движения транспорта исключено, а все парковки вынесены на периферию квартала.



Важный момент – транспортная доступность. Рядом с комплексом пролегают важные транспортные магистрали – улицы Кижеватова и Аэродромная, по которым можно быстро добраться как в центр города, так и в сторону МКАД. В пешей доступности будут остановки наземного транспорта и две станции метро: одна – «Аэродромная» строится прямо в границах комплекса, вторая – «Ковальская Слобода» – уже работает.



Квартал «Африка» с высоты птичьего полета

Здесь понравится жителям любых возрастов: холостякам и молодым семьям, студентам и пенсионерам, детям и взрослым. Застройщик предлагает выгодные условия покупки:



Рассрочка от 12 до 100 месяцев

Первоначальный взнос от 10%

Партнёрская кредитная программа с ОАО «Белинвестбанк»

Например, Дмитрий Васьковский для покупки квартиры в Minsk World воспользовался рассрочкой.



Дмитрий Васьковский купил квартиру в рассрочку

«Мы очень долго снимали квартиру и решили, что это серьёзная нагрузка на наш бюджет. Именно поэтому воспользовались замечательными условиями от застройщика», – рассказал он.



Молодой человек заинтересовался комплексом, когда проезжал мимо. Увидел красивые дома и сразу же отправился в офис застройщика.

Квартиру вместе с женой выбрал в доме «Киото» квартала «Азия».





«Мы никогда не жили в квартире с панорамными окнами. За счёт этого решения в квартире будет больше света, интересный интерьер и необычный вид из окна», – поделился впечатлениями Дмитрий.

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World , обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465 (городские).

Прямо в своём городе вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор. Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы.

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361