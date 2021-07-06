|
Фотофакт. Лукашенко созвал министров – обсуждают, «как ответить на санкции по всем фронтам»
06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
За совещательным столом сплошь мужчины.
Как сообщает телеграм-канал, максимально приближенный к правителю, во Дворце Независимости обсуждают «противодействие санкциям в отношении Беларуси». А анонсирует: «Ответ, очевидно, будет по всем фронтам».
– Никаких разговоров – чего-то недобрать, сократить темпы… Чего бы ни стоило, мы должны выдержать. Идет война! – прозвучало со старта из уст Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За совещательным столом сплошь мужчины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)