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Фотофакт. Лукашенко созвал министров – обсуждают, «как ответить на санкции по всем фронтам»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За совещательным столом сплошь мужчины. 

Фотофакт. Лукашенко созвал министров – обсуждают, «как ответить на санкции по всем фронтам»

Как сообщает телеграм-канал, максимально приближенный к правителю, во Дворце Независимости обсуждают «противодействие санкциям в отношении Беларуси». А анонсирует: «Ответ, очевидно, будет по всем фронтам».

– Никаких разговоров – чего-то недобрать, сократить темпы… Чего бы ни стоило, мы должны выдержать. Идет война! – прозвучало со старта из уст Лукашенко.

 
 
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