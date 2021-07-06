Фотофакт. Лукашенко созвал министров – обсуждают, «как ответить на санкции по всем фронтам»

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За совещательным столом сплошь мужчины.





Как сообщает телеграм-канал, максимально приближенный к правителю, во Дворце Независимости обсуждают «противодействие санкциям в отношении Беларуси». А анонсирует: «Ответ, очевидно, будет по всем фронтам».

– Никаких разговоров – чего-то недобрать, сократить темпы… Чего бы ни стоило, мы должны выдержать. Идет война! – прозвучало со старта из уст Лукашенко.