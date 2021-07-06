Суздальцев: Все ждут, включая силовиков и номенклатуру, когда он все-таки выйдет из игры

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

Бесконечная агрессия

История «агрессии»

Деньги на ответ «агрессии»

Три недели после встречи в Сочи А. Лукашенко метался между ужасом от российско-американского саммита (Женева, 16.06.2021) и угрозой от неотвратимо надвигающихся санкций. В этот период запомнились белорусские авиационные власти, впоследствии попавшие под санкции, которые каждый раз предлагали новые варианты оправдания инцидента в белорусском небе, а также кампания по сбору подписей рабочих на белорусских заводах против западных санкций. Это, естественно, не помогло.

Псевдо-терроризм

Где война?

Все спокойно?

Распад

Напомним, что рейтинг А. Лукашенко остается от 15% в Минске до 25-30% по стране (немало!). Но, несмотря на все усилия государственной пропаганды, он уже год не меняется. Раскол в обществе приобрел невероятную и непримиримую глубину уровня гражданской войны, экономика работает по инерции, самая активная часть населения покидает страну, следом буквально эвакуируется малый и средний бизнес. Выборов не будет. Перспектив нет, если не считать ободряющие речи премьера Р. Головченко и призывы А. Лукашенко «держаться». Все это происходит на фоне постоянной карательной практики белорусских силовых ведомств.

Что делать?

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