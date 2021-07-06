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Суздальцев: Все ждут, включая силовиков и номенклатуру, когда он все-таки выйдет из игры
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Возможно А. Лукашенко имел в виду внешний фактор, так как несменяемому белорусскому лидеру выпала участь руководить Республикой Беларусь в исключительно тяжелое время – с августа прошлого года до сегодняшнего дня на белорусское государство непрерывно кто-то «нападает».
Бесконечная агрессия
Однажды А. Лукашенко отметил причину столь агрессивной политики Запада по отношению к Республике Беларусь. Оказалось, что она кроется в зависти, которую испытывает Евросоюз и США к республике и белорусскому народу: «Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот». Иными словами, успех четверть-векового правления А. Лукашенко столь разительно отличается от «упадка» Запада, что Евросоюз и США готовы, не считаясь с затратами, ликвидировать «конкурента» в Европе в лице Беларуси.
История «агрессии»
Придется напомнить, что год назад сперва на республику «напали» российские олигархи (Газпром), а следом российские «вагнеровцы». Однако уже в августе 2020 г., по уверению А. Лукашенко, польские танки были готовы оккупировать белорусский Гродно. Осенью прошлого года НАТО, как снова утверждал А. Лукашенко, уже отправилось в поход на независимую республику, чтобы, захватив Беларусь, напасть на Россию. Но уже в феврале 2021 года, на Всебелорусском народном собрании, А. Лукашенко, вспомнив о об «угрозе», нависшей над страной, пообещал соответствующий «ответ», хотя с самого начало было понятно, что «угроза» внешней агрессии применялась белорусским руководством исключительно в двух целях: отвлечь население от сопротивления политическому режиму (август-ноябрь 2020 г.) и для получения финансовой поддержки от России.
22 февраля 2021 года, в Сочи, А. Лукашенко снова жаловался на агрессию НАТО в формате, приближенном к фронтовому, но денег от РФ не получил. В разгар украинского кризиса, 22 апреля, А. Лукашенко приехал в Москву в роли жертвы «заговора Федуты». Но Москва, выразив сочувствие и высказав негодование в отношении происков американских спецслужб, все-таки финансовой поддержи не оказала. В. Путин намекал на экономическую интеграцию, которая никак за прошедший год с места так и не сдвинулась.
28 мая белорусский руководитель снова прилетел в Сочи, имея за плечами уже реальную международную воздушную блокаду и угрозу полномасштабных западных санкций.
Реплика
Стоит напомнить, что за три недели после появления ирландского авиалайнера в минском аэропорту (23.05.2021), риторика западных СМИ изменилась от «принудительной посадки» к «угону пассажирского самолета» и «воздушному пиратству/терроризму». Так что в Сочи перед В. Путиным сидел озадаченный «союзный» Каддафи, что, видимо, забавляло российского президента.
Деньги на ответ «агрессии»
В итоге, 28 мая 2021 года А. Лукашенко получил от РФ 0,5 млрд. долларов из прошлогоднего кредита, что, естественно, немного подняло настроение белорусского руководителя, отправившегося с радости понырять в Черном море. Но российско-белорусская экономическая интеграция оказалась отложенной на сентябрь, к выборам в российскую ГосДуму. Забегая вперед, скажем, что в конце июня В. Семашко (посол РБ в РФ) заявил, что Минск откладывает согласование «дорожных карт» на январь уже 2022 года. Белорусское руководство демонстративно затягивает начало экономической интеграции, пытаясь получить деньги авансом. «Агрессия Запада» в данном случае используется в качестве шантажа Москвы. Но денег все равно не дают…
Три недели после встречи в Сочи А. Лукашенко метался между ужасом от российско-американского саммита (Женева, 16.06.2021) и угрозой от неотвратимо надвигающихся санкций. В этот период запомнились белорусские авиационные власти, впоследствии попавшие под санкции, которые каждый раз предлагали новые варианты оправдания инцидента в белорусском небе, а также кампания по сбору подписей рабочих на белорусских заводах против западных санкций. Это, естественно, не помогло.
В итоге, 21 июня 2021 года против Беларуси были введены санкции 4-го пакета (в большей степени персональные), а следом пришел и 5-й пакет, с «дырявыми» секторальными санкциями. 22 июня А. Лукашенко уже кричал на митинге в Бресте о новой агрессии Запада против страны-победительницы фашизма, в день 80-летия нападения Европы на СССР.
Псевдо-терроризм
Итак, 22 июня 2021 года в Бресте выяснилось, что Запад объявил Беларуси войну. Правда «гибридную», но все равно войну. Причем уже начали появляться первые жертвы – белорусский журналист Г. Азарёнок (потом выяснилось, что он чудом уцелел в буквально смертельной схватке с террористами, о чем на следующий день, 2 июля 2021 года, очень эмоционально рассказал А. Лукашенко). Попутно обнаружились натовские дроны с подвешенными к ним канистрами с бензином или дизельным топливом. Хотя, скорее всего, дроны везли в Литву белорусские сигареты… Напомним ещё, что где-то между Минском и Литвой до сих пор блуждают по лесам сотни джипов с турельными пулеметами, а в лесах на востоке и юге республики прячутся сотни, то ли российских, то ли украинских террористов. Не иначе именно поэтому так рьяно начали вырубаться в этот год белорусские леса – ищут… Однако до сих пор никого за год так и не поймали. В общем, обстановка поистине устрашающая.
Но сейчас в первом «окопе» по борьбе с режимом оказались «спящие» террористические «ячейки», которыми руководят некие немцы и россиянки. Сразу скажем, что японцев не было, пока… Иными словами, сейчас белорусские власти могут арестовывать любого гражданина и не гражданина РБ по обвинению, что он приписан к такого рода «ячейке», где, пока будущий террорист мирно «спит», но рано или поздно обязательно проснётся пойдет на теракт. Подозреваем, что история со «спящими» германско-российскими ячейками является стартом по новой атаке минского Сопротивления. Заодно в «ячейках» найдут кредиторов, надоевших мужей, скандальных тёщ и сварливых соседей…
Где война?
Эскалация «агрессии» НАТО против Беларуси, по мнению А. Лукашенко, идет уже год, и она постоянно, как мы уже упоминали выше, обрастает террористами, «тоннами» оружия из Украины, схронами и заговорами, а также главами государств НАТО. В начале июля, к примеру, к президенту США Дж. Байдену, которого в апреле текущего года обвинили в организации убийства белорусского руководителя и его сыновей руками А. Федуты, присоединяется А. Меркель. А. Лукашенко открыто намекает на то, что канцлер ФРГ на исходе своей долгой политической жизни занялась терактами в Беларуси. Сразу скажем, что это очень интересная история, которая, без сомнений, будет использована отдельными российскими федеральными каналами, но никуда не уйти от вопроса: что дальше? Неужели придется воевать со всем миром?
Вот несколько лет назад, Ким Чен Ын, доведя себя до политического экстаза, принялся швырять баллистические ракеты в сторону Тихого океана, ужасая при этом японцев, над головами которых ракеты неслись к Гавайским островам и Аляске. Но, к счастью, не долетели…
Будем все-таки надеяться на то, что А. Лукашенко не уподобится Киму-3 и не начнет из РСЗО «Полонез» стрелять по Варшаве, хотя наблюдатели очень внимательно следят за главой белорусского государства, который славится своей несдержанностью. Принудительная посадка ирландского самолета является отличным примером непродуманных решений, к которым имеет склонность А. Лукашенко. Однако, справедливости ради, стоит напомнить, что Минск ведет себя столь провокационно и по той причине, что, находясь под «зонтиком» России, А. Лукашенко наслаждается относительной безнаказанностью. Но тогда военные фантазии А. Лукашенко представляют стратегическую угрозу уже России, так как он не маленький шкодливый мальчик, у которого достаточно забрать коробок спичек, чтобы не сжег сарай вместе с поросенком.
Итак, что же с этим белорусским милитаристским кошмаром делать?
Все спокойно?
Сразу отметим, что очень трудно анализировать агрессию, факт которой необходимо еще доказать. Очень трудно интерпретировать военную активность вероятного противника, как «агрессию», если она фиксируется на его территории. К примеру, Минск, а следом и российские СМИ, доверяя А. Лукашенко, считают учения НАТО в Польше и Прибалтике если не «агрессией» по версии белорусской стороны, то по меньшей мере «угрозой».
Но в Беларуси, подвергшейся «агрессии», граждане не выходят на улицы своих городов, поселков и деревень и не копают окопы, не строят доты и не утыкивают автомагистрали противотанковыми «ежами». В лесах никто не строит блиндажи с запасами патронов, картофельных чипсов и водки «Кристалл». Страна живет, работает, заводы пыхтят, сельчане готовятся убирать урожай, силовики избивают арестованных, сыроделы варят сыр, контрабандисты тянут к соседям сигареты, КГБ занимается провокациями, лесники рубят Беловежскую пущу, и т.д. Иными словами, всё, как всегда, ничего не меняется. Но А. Лукашенко по каждому поводу и без повода натягивает на себя мундир и начинает пугать очередной войной или «террористами». Зачем?
Распад
Причина очередного обострения одна – при всей внешней, скорее показушной стабильности, власть постепенно, но неотвратимо уплывает из рук А. Лукашенко. Казалось бы, как так может быть, когда на улицах нет протестов, в общественном транспорте и в магазинах все молчат, как немые, МВД и КГБ едва ли не сидят по вечерам на каждой кухне, людей продолжают пропускать через тюрьмы… Все под контролем, а власть уходит. Распад политического режима не остановлен, а напротив – ускоряется.
Тут можно назвать две причины, связанные друг с другом. Первая очевидна: страна не может жить и развиваться под оккупационным (полицейским) режимом. Это не какой-то 19-й, а современный, и уже во многом цифровой век. Деньги и люди обязательно покинут страну-концлагерь, что и происходит. Нелегитимная власть в современном мире не просто неэффективна, она токсична и объективно обречена.
Вторая причина: государство в своём роде очень похоже на двухколесный велосипед: оно обязательно должно двигаться вперед, причем желательно со скоростью, позволяющей не отставать от соседей. Если государство «останавливается», обрастает «заборами с колючей проволокой», то оно обязательно «падает», неуклонно превращаясь в failed state (Беларусь еще не подошла к этому критерию, но движется в этом направлении). Конечно, соседи могут подставить «плечо», но ведь они не могут стоять рядом постоянно, им тоже нужно двигаться вперед…
Именно такая ситуация после 2020 года сложилась в РБ, где стабильность оказалась сродни кладбищу. Но жить на кладбище невозможно, если ты не белка, которая подбирает на могилах конфеты, оставляемые посетителями.
Напомним, что рейтинг А. Лукашенко остается от 15% в Минске до 25-30% по стране (немало!). Но, несмотря на все усилия государственной пропаганды, он уже год не меняется. Раскол в обществе приобрел невероятную и непримиримую глубину уровня гражданской войны, экономика работает по инерции, самая активная часть населения покидает страну, следом буквально эвакуируется малый и средний бизнес. Выборов не будет. Перспектив нет, если не считать ободряющие речи премьера Р. Головченко и призывы А. Лукашенко «держаться». Все это происходит на фоне постоянной карательной практики белорусских силовых ведомств.
Естественно, в создавшихся тупиковых условиях все ждут какого-то выхода из политического кризиса, и никто, включая силовиков и номенклатуру, банкиров и олигархов, не связывает этот выход с А. Лукашенко. Наоборот, все ждут, когда он все-таки выйдет из игры. Причем очень настойчиво ждут. Москва тоже ждет…
Что делать?
А. Лукашенко для удержания власти нужны деньги и хотя бы условная консолидация вокруг его трона. Угроза войны, по идее правителя, должна мобилизовать население, а сам А. Лукашенко может выступить в роли спасителя Отечества, который, как какой-то былинный богатырь, воюет с ордами террористов и странами-соседями из блока НАТО. Попутно, такому «герою», по его же идее, должна помочь деньгами Россия. А как иначе?
Однако, что-то не получается…
На состоявшемся 1 июля 2021 года пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России В. Путин, отметив, что РБ сохраняет статус «союзника», высказал свою полную поддержку Беларуси, попавшей под западные санкции. А. Лукашенко тут же потребовал программу содействия до 2030 года, но ответной реакции со стороны Кремля не последовало. Как и денег…
Белорусское население на бесконечную «агрессию» Запада посматривает как-то кисло, проклятия в адрес Евросоюза и прочих врагов для него стали дежурными и традиционными, а самое главное то, что блок НАТО на войну не пришел. Наверно проспал. Или не стал реагировать на воинственную риторику А. Лукашенко.
В очередной раз зададим вопрос: «Что делать дальше?» Ведь все уже было: внешнее вмешательство, польские танки, заговоры, санкции, угнанные самолеты, террористы, украинское оружие, Меркель и Байден... Все это уже напоминает какой-то низкопробный сериал с элементами индийского кино. Тема явно стухла. По идее, надо что-то выдумывать погорячей, но денег, ума и ресурсов для этого нет.
«Агрессор» не пришел, а власть уходит…
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Причем очень настойчиво ждут. Москва тоже ждет…
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