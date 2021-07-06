Источник материала: UDF



День Независимости. 3 июля 2021 года. Фото: Белсат

belsat.eu

«Уже, наверное, нет заблудших, обманутых в стране, которые бы не убедились, что происходило в действительности вчера и происходит сегодня. Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое. И вы должны это понимать» (А. Лукашенко).

День Независимости. 3 июля 2021 года. Фото: Белсат

Григорий Азаренок в суде над Ольгой Калацкой. Фото: АВ / Белсат

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия «Новое государство» Лукашенко – это коллективное, полувоенное управление.