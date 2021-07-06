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Усов: Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия
Источник материала: UDF
День Независимости. 3 июля 2021 года. Фото: Белсат
Вне всякого сомнения отказ от проведения «грандиозного» военного парада, который должен был продемонстрировать победу и стабильность системы над внутренними и внешними врагами, имеет большое значение.
Идеологически и политически власти не чувствуют полной уверенности в том, что смогли полностью подавить противостояние и исключить все возможные проявления недовольства и протеста во время массовых мероприятий. В свою очередь система находится в постоянном напряжении, а для обеспечения полной инфраструктуры безопасности в условиях внутренней нестабильности, потребовалась бы мобилизация всего силового аппарата;
Существовала высокая вероятность бойкота «торжества». Минск остается враждебной средой и организация «торжества» потребовала бы задействования огромных ресурсов, чтобы продемонстрировать массовое участие сторонников режима. Отсутствие массовости на таком «параде» означало бы очередной идеологический провал.
Проведение масштабного мероприятия вряд ли бы принесло Александру Лукашенко некие значимые политические дивиденды, не усилило бы его позиций, однако потребовало бы немалых финансовых затрат.
Свою неуверенность, ограниченность в ресурсах Лукашенко попытался скрыть наличием некой «террористической угрозы», на ликвидацию которой были направлены все усилия системы.
В целом, смысл ритуалов и выступлений Лукашенко 2 и 3 июля имел традиционное содержание: от победы в войне, до продолжающейся агрессии по отношению к нынешнему государству.
Вместе с тем некоторые моменты в словах Лукашенко показывают попытку властей нащупать основания для формирования новой идеологической системы и политических ориентаций о части общества.
Государственная модель в Беларуси уже претерпела существенные изменения, Лукашенко и его окружение пытаются довершить процесс создания «нового государства», которое бы имело устойчивость в долгосрочной перспективе. Институциональные рамки «нового порядка или государства» уже заданы – это коллективное, полувоенное управление, с ограниченными избирательным (квазидемократическими процедурами). На данном этапе, власти пытаются создать «духовное» обоснование для этой модели: новая история, новая идеология, новое общество. Все эти три элемента должны быть направлены на безусловное поддержание существующего политического устройства и «ценностей» авторитарной системы, которая является гарантом «свободы и независимости». Все остальное и все остальные – это враги.
«Уже, наверное, нет заблудших, обманутых в стране, которые бы не убедились, что происходило в действительности вчера и происходит сегодня. Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое. И вы должны это понимать» (А. Лукашенко).
Это означает, что власти будут стремиться направить весь имеющийся лояльный социальный ресурс на уничтожение любого инакомыслия и проявление альтернативных идей. Подобные идеи, ставящие под сомнение правильность нынешнего политического устройства, являются продуктом коллаборационизма «отложенного действия».
День Независимости. 3 июля 2021 года. Фото: Белсат
В продвижении идейных основ «нового государства» правящая группа сделала шаг вперед, пытаясь создать своих героев-мучеников, первым из которых должен был стать Григорий Азаренок. По словам Лукашенко его должны были убить или отрезать язык.
С одной стороны власть создает «реальность» войны, глубинного противостояния, агрессии и террористических угроз, чтобы сплотить определенную часть социума и найти дополнительную общественную поддержку и ресурсы. С другой стороны, для вновь «образовавшейся» реальности, «государственного обновления» и «восстановления», в условиях «гибридной войны» с обществом и Западом, необходимы свои жертвы и герои. Прежде всего герои, которые готовы умереть и умирают за «свободу и новое государство».
Герои этой системе нужны, чтобы создать свой пантеон, которому можно поклоняться, благодаря чему на какое-то время можно цементировать страждущую и молящуюся на Лукашенко публику.
Свой пантеон также необходим, чтобы идеологически затушевать тех, кто погиб в борьбе с режимом в 2020-2021 году. Ведь как же так, они умирают за свободу и за свой флаг, а среди нас нет никого, кто бы ценой своей жизни защищал «государство».
Григорий Азаренок в суде над Ольгой Калацкой. Фото: АВ / Белсат
Любая «гибридная война» успешна, если подкреплена реальными драматическими событиями. «Героев» нельзя придумать.
Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия. Пропагандистские выкрики, раскрытые виртуальные заговоры, покушения слишком виртуальные, чтобы решить проблему долгосрочного правления и политической стабильности. Нужны настоящие герои, павшие защищая «новое государство» от врагов.
Думаю, для того чтобы придать устойчивость новой идейной и политической парадигме власти могут пойти на организацию реальных убийств своих сторонников, для усиления эффекта войны.
Так или иначе, официальный день независимости стал очередным этапом в оформлении «нового порядка» режима Лукашенко.
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Усов: Режим в Беларуси, удерживая страну насилием, столкнулся с проблемой идеологического дефицита и социального доверия
«Новое государство» Лукашенко – это коллективное, полувоенное управление.
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