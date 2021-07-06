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Главный соперник Лукашенко на президентских выборах 2020 года осужден на 14 лет
Источник материала: UDFВерховный суд Белоруссии приговорил кандидата в президенты Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.
Такой приговор был вынесен сегодня судьей Верховного суда Игорем Любавицким. Таким образом, у политзаключенного даже не будет возможности обжаловать приговор.
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У политзаключенного даже не будет возможности обжаловать приговор.
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