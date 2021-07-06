﻿ Аналитик: В ближайшие три недели в Беларуси могут произойти перестановки в энергетике, нефтянке, транспорте, Минфине, МНС и в силовом блоке. 21.by
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Аналитик: В ближайшие три недели в Беларуси могут произойти перестановки в энергетике, нефтянке, транспорте, Минфине, МНС и в силовом блоке

06.07.2021 10:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Аналитик: В ближайшие три недели в Беларуси могут произойти перестановки в энергетике, нефтянке, транспорте, Минфине, МНС и в силовом блоке
Егор Лебедок / Еврорадио
Военный эксперт Егор Лебедок - о «Вилейке», беспилотнике у границы, отрезанных языках, границе с Украиной.

- Единственно, что упустил сказать в контексте приезда Патрушева, так это следующий момент. Накануне его приезда в Беларусь 26 августа 2020 года ходили слухи о так скажем мнении Патрушева о силовиках в Беларуси, в частности, не лучшем о Равкове. И действительно, спустя неделю Равков был снят с должности секретаря Совета безопасности и назначен Вакульчик (тоже пробыл не долго), - пишет Егор Лебедок в своем Телеграм-канале. - В этой связи не исключаю в ближайшие 1-3 недели перестановки не только в силовом блоке, но и в энергетике/нефтянке/транспорте, минфине и МНС.

А в контексте упомянутых мною действий по отрезанию Лукашенко путей на запад и борьбе с западной мягкой силой, есть существенная вероятность снятия Макея с должности главы МИД.


Учитывая его заслуги, оптимальное следующее его место – глава управделами президента (место вакантно после отставки Шеймана, который выполнял функции приближенные к дипломатическим, только в теневых условиях и в особых странах).

Макей как 1) проверенный кадр (а на должности управделами должен быть самый проверенный ввиду схем, которые через нее реализуются) и 2) с дипломатическим опытом (в том числе «выхода» на запад через третьи страны) вполне подходит. Но могут и просто отправить в громкое и теплое место, но от которого ничего не зависит, если Макей продолжит попытки выхода на Запад для восстановления отношений без разрешения РФ.
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