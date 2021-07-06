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Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

06.07.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Верховный суд приговорил решившего участвовать в президентских выборах 2020 года экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

Решение вынес судья Верховного суда Игорь Любовицкий. У Бабарико не будет возможности обжаловать приговор, передает БелаПАН.

Он признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), а также в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Инкриминировавшиеся ему преступления Бабарико не признал в полном объеме.

О решении Верховного суда сообщили правозащитники. Информационной компании БелаПАН было отказано в аккредитации на оглашение приговора.

Прокурор Сергей Гиргель запрашивал для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф в размере 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей). Защита просила суд оправдать его за отсутствием состава преступления.

Судебное разбирательство длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находился под стражей с 18 июня 2020 года.

На суд прибыли дипломаты, в том числе представители Евросоюза. В зал заседаний не смогло попасть более 100 человек. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский был встречен аплодисментами.

 
 
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Верховный суд приговорил решившего участвовать в президентских выборах 2020 года экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.
 
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