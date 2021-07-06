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В Лиде шарик из игрушечного пистолета попал ребенку в глаз

06.07.2021 10:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде шарик из игрушечного пистолета попал 8-летнему ребенку в глаз, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Двое 8-летних мальчиков, катаясь на велосипедах, встретили сверстников, играющих с игрушечным пистолетом. Как часто водится у детей, ребята решили поменяться. Владелец пистолета попросил покататься на велосипеде, взамен передал свой пистолет. Один из ребят взял игрушку в руки, три раза нажал на курок и решил, что пистолет пластиковыми шариками-пульками не заряжен. Он в шутку направил игрушку в сторону своего друга, нажал на курок еще раз. Пластиковый шарик по случайному стечению обстоятельств попал стоящему рядом мальчику в глаз. Благо, что серьезной травмы удалось избежать, но к врачу-специалисту обращаться все-таки пришлось", - рассказали в ведомстве.

Инспекция по делам несовершеннолетних снова обращается к родителям с просьбой о контроле за поведением своих детей на прогулках и напоминает о соблюдении мер безопасности в быту.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекция по делам несовершеннолетних снова обращается к родителям с просьбой о контроле за поведением своих детей на прогулках и напоминает о соблюдении мер...
 
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