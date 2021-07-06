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Особо опасный преступник: 14 лет колонии усиленного режима - приговор Виктору Бабарико

06.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд озвучил приговор Виктору Бабарико - 14 лет лишения свободы.

Особо опасный преступник: 14 лет колонии усиленного режима - приговор Виктору Бабарико
Политик, который лишь заявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны, обвинялся якобы  в получении организованной группой взяток в особо крупном размере (часть третья статьи 430 УК), а также в «отмывании» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере (часть вторая статьи 235 УК).

Своей вины Бабарико не признал. Дело против него он назвал политически мотивированным и отказался от дачи показаний в суде.

В чем обвиняют Виктора Бабарико - политика, который даже не успел стать кандидатом в президенты

Остальных фигурантов "дела Белгазпромбанка" приговорили в срокам от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

"За умышленное убийство дают от 6 до 15 лет", - прокомментиовал приговор адвокат Виктора Бабарики Александр Пыльченко. Он уверен, что все скоро закончится, и дело политзаключенного будет пересмотрено.

Поскольку приговор вынес Верховный суд, обжалованию решение суда не подлежит.

Напомним, судья на процессе Игорь Любовицкий 

Прокурор — Сергей Гиргель 
 
 
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Верховный суд озвучил приговор Виктору Бабарико - 14 лет лишения свободы.
 
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