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Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память о подвиге героев в годы Великой Отечественной войны руками молодых людей. В Гродно открылась выставка «Техника Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полусотни экспонатов, и все были созданы школьниками под руководством энтузиаста и по совместительству инспектора Гродненской региональной таможни. Мини-копия танка, который участвовал в освобождении Минска, самолеты авиаэскадрильи «Нормандия-Неман», которая была задействована в боях в небе над Гродно.
Представлена не только военная техника, но и гражданская, на которой работали труженики тыла: тракторы, пожарные машины.
Модели воссозданы в мельчайших деталях, вплоть до последнего винтика. Работа над некоторыми продолжалась целый год.
Дмитрий Крыницкий, учащийся кружка «Живая сталь» СШ № 37 Гродно:
Виктор Плакса, инспектор Гродненской региональной таможни:
Сегодня на занятиях в кружке моделирования «Живая сталь» занимаются более 60 человек. В знании техники Победы они с легкостью могут дать фору сверстникам и даже некоторым взрослым.
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Новости Беларуси. Память о подвиге героев в годы Великой Отечественной войны руками молодых людей. В Гродно открылась выставка «Техника Победы», сообщили в...
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