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Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»

06.07.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Память о подвиге героев в годы Великой Отечественной войны руками молодых людей. В Гродно открылась выставка «Техника Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»

Более полусотни экспонатов, и все были созданы школьниками под руководством энтузиаста и по совместительству инспектора Гродненской региональной таможни. Мини-копия танка, который участвовал в освобождении Минска, самолеты авиаэскадрильи «Нормандия-Неман», которая была задействована в боях в небе над Гродно.

Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»

Представлена не только военная техника, но и гражданская, на которой работали труженики тыла: тракторы, пожарные машины.

Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»

Модели воссозданы в мельчайших деталях, вплоть до последнего винтика. Работа над некоторыми продолжалась целый год.

Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»

Дмитрий Крыницкий, учащийся кружка «Живая сталь» СШ № 37 Гродно:
Эта модель танка Т-34 с минным тралом спереди. Он успешно участвовал в операции «Багратион» 1944 года. Минный трал здесь дополняет оборону, броню и первое его назначение – обнаружение мин и их обезвреживание прямо на ходу.

Как выглядят Т-34 и легендарный МиГ в миниатюре? В Гродно открылась выставка «Техника Победы»

Виктор Плакса, инспектор Гродненской региональной таможни:
Я один из тех таможенников, которым интересен стендовый моделизм. Мы уже не в первый раз представляем модели. Людям, ученикам, студентам, родителям, сотрудникам таможни это очень нравится, потому что можно посмотреть красивые изделия, почитать историю каждой модели, пополнить свои знания. Просто поделиться впечатлениями и узнать, какая же у нас техника была во время Великой Отечественной войны и освобождала Беларусь.

Сегодня на занятиях в кружке моделирования «Живая сталь» занимаются более 60 человек. В знании техники Победы они с легкостью могут дать фору сверстникам и даже некоторым взрослым.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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