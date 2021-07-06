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Противодействие санкциям в отношении Беларуси обсудят на совещании во Дворце Независимости

06.07.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 июля обсудят противодействие санкциям в отношении Беларуси. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совещание у Президента уже начинается. Мы следим за новостями из Дворца Независимости. 

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 июля обсудят противодействие санкциям в отношении Беларуси. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого», сообщили в...
 
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